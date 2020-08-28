Праздник успения Богородицы отмечают православные христиане Абхазии

СУХУМ, 28 авг – Sputnik. Православные христиане Абхазии 28 августа отмечают Успение Пресвятой Богородицы, праздник посвящен воспоминанию об успении Божией Матери.

Во всех православных храмах республики с утра начались праздничные службы. В Сухумском кафедральном соборе в этот день традиционно многолюдно, верующие пришли с рассветом и намерены достоять до конца службы, которая длится несколько часов.

"Я стараюсь ходить в церковь не только по праздникам, но и в обычные дни. Несмотря на нашу занятость, мирские дела, которым нет конца, мы не должны забывать о Всевышнем и Божьей Матери, которая дала ему жизнь. Хочется, чтобы в нашей с вами жизни было больше доброты, взаимопомощи и помнить нужно всегда, не только в такие светлые дни, как сегодня", - сказал прихожанин Федор.

28 августа в Абхазии также традиционно почитают память умерших, этот праздник у абхазов называется Нанхуа. Традиция совпадает с празднованием христианского праздника Успения Пресвятой Богородицы. В домах накрывают столы с плодами сезонного урожая, зажигают свечи. В день праздника важно, чтобы на столе был новый урожай, все, что созрело у хозяина за лето. Этот день в стране традиционно официальный выходной.

© Sputnik Праздник успения отмечают православные христиане Абхазии

Праведникам, согласно христианским догматам, уготована вечная жизнь. Именно о ней и напоминает праздник Успения, даже его церковнославянское название говорит о "сне". То есть смерть — лишь сон, после которого человек просыпается в новой реальности, в "жизни вечной".

Согласно преданию, к моменту своей кончины Богоматерь жила в Иерусалиме и часто посещала Голгофу, где был распят ее сын. Однажды во время молитвы там ей явился архангел Гавриил, возвестивший о том, что "Сын Твой и Бог Наш приимет Тебя, Матерь Свою, в небесное царство, чтобы Ты жила и царствовала с Ним бесконечное время".

В ознаменование своих слов он вручил Деве Марии ветвь от райского дерева. Ее архангел повелел нести перед гробом при погребении.

Перед смертью Богоматери в Иерусалим пришли все апостолы, кроме Фомы. Они несли ее тело в Гефсиманский сад, где десятками лет ранее произошло успение праведной Анны – матери Богородицы.

А во время погребения апостолам явился Господь Иисус Христос, который сам забрал ее душу в Царство Небесное.

Спустя три дня в Иерусалим прибыл апостол Фома. Другие ученики Спасителя ему рассказали об увиденном и тот попросил отвалить камень от гробницы, чтобы он мог попрощаться с Божьей Матерью. Когда они это сделали, то обнаружили, что тела там нет. Господь воскресил Богородицу и вознес ее тело в Рай.

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