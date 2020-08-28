Лучший отдых: семья из Москвы выиграла путевку в Пицунду

СУХУМ, 28 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сертификат на бесплатный отдых на "Курорте Пицунда" был вручен победителям конкурса "Лучший семейный отдых", сказал в интервью Sputnik представитель курорта Азамат Багателия.

"Проект "Лучший семейный отдых" мы реализуем второй год, в прошлом году путевка была вручена на международной туристической выставке MITT в Москве при участии делегации Минтуризма Абхазии, которое представляет свой стенд. Так уж сложилось, что пандемия коронавируса внесла свои коррективы в проведение всех мероприятий, выставка MITT была отменена", - подчеркнул он.

В этом году вручение путевки состоялось в офисе Московской Абхазской Диаспоры, семья победителей определилась еще в январе этого года, отметил он. Этот проект будет проводиться и впредь, он направлен на развитие туристического потенциала Абхазии и в частности Пицунды.

Семья из Москвы сможет бесплатно отдохнуть в Пицунде на протяжении десяти дней.

"В путевку входит проживание, трехразовое питание, все транспортные расходы они оплачивают сами", - проинформировал представитель "Курорта Пицунда".

Азамат Багателия рассказал об условиях конкурса, в котором можно выиграть путевку на отдых.

"Мы объявили конкурс, в рамках которого любой желающий, приезжающий в Пицунду, загружает фото и оставляет небольшой отзыв о городе, впечатлениях и тому подобное (на сайте курорта - прим.). После этого участники заполняют специальную анкету на сайте курорта, либо по ссылкам в наших соцсетях", - отметил он.

После этого формируется база людей, которые участвуют в конкурсе "Лучший семейный отдых", автоматизированная система присваивает цифры каждому участнику и затем также автоматически выбирает семью, которая получит сертификат.

Арина Кузина приехала в Гагру с мужем и двумя детьми летом 2019 года. В Пицунду они отправились с однодневным визитом, и по словам туристки, им там настолько понравилось, что решили когда-нибудь вернуться.

"Мы взяли визитки курорта и уже на сайте увидели условия конкурса "Лучший семейный отдых" и решили в нем поучаствовать", - заметила она.

Туристка говорит, что от пребывания в Пицунде, впрочем как и во всей Абхазии, остались только положительные воспоминания. "Мы были в восторге от природы, от гостеприимного населения, в общем мы в восторге от прошлогоднего отдыха", - отметила Арина Кузина.

Приехать в Абхазию семья планировала и в этом году, если бы даже не победили в конкурсе, однако сделать они это хотели раньше, но вмешалась пандемия.

"Мы итак планировали приехать, но так получилось, что мы выиграли, мы счастливы и довольны, готовимся к поездке. Мы приедем с мужем и детьми в Пицунду 4 сентября", - заметила она.

Пицунда стала излюбленным местом отдыха советских людей сразу же после открытия. Решение о строительстве курорта принял Никита Хрущев во время отдыха на своей даче недалеко от места будущей всесоюзной здравницы.

Строили новую здравницу около трех с половиной тысяч человек. Работами руководила Тамара Гицба. Позже Хрущев связался с главным архитектором Москвы тех лет Михаилом Посохиным, который строил Дворец съездов, чтобы он с коллегами срочно прибыл в Пицунду.

Архитекторы работали над проектом около трех дней, буквально через три дня они вышли с набросками проекта нынешнего курорта Пицунда. Изначально планировалось построить восемь корпусов, однако по разным причинам было построено семь зданий. Всего на строительство объединения курорта Пицунда ушло восемь лет.

В 1967 году секретарь обкома Компартии Абхазии Меджит Хварцкия торжественно с трибуны объявил об открытии нового советского курорта.