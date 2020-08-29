Два дня в Абхазии: Синдзо Абэ в Стране Души

Бывший руководитель Молодежной палаты Японии, и уже бывший премьер-министр Синдзо Абэ в 1989 году несколько дней провел в Абхазии. В пятницу 28 августа он заявил о своей отставке.

О том, как прошел визит будущего премьер-министра Японии в Абхазию, читайте в материале Sputnik.

Асида Квициния, Sputnik

Центральный комитет КПСС в Москве в 1989 году готовил делегацию для поездки в Японию по приглашению Молодежной палаты Японии, которую возглавлял тогда уже экс-премьер-министр Синдзо Абэ. В это период должность второго секретаря ЦК ЛКСМ Грузии занимал Эдуард Шамба, и его как молодого советского представителя пригласили в делегацию.

"Программа мероприятий была насыщена. Токио опережал многие города своим развитием. Мосты, дороги, небоскребы, техника, машины и сам город приводили в восторг. Нам организовывали встречи с чиновниками, представителями власти Японии, мэром города и непосредственно министром иностранных дел Японии. Нам также устраивали познавательные экскурсии, мы посетили множество интересных мест в городе. Время нашей поездки выпало на апрель, а в это период там цветет сакура, и нам посчастливилось наблюдать самое красивое событие страны восходящего солнца", - вспоминает Шамба.

Он был поражен тем, как трепетно народ Японии относится к своим традициям. Советская делегация находилась в Японии не больше недели, тогда и состоялась первая встреча Синдзо Абэ с Эдуардом Шамба.

Отдых в Абхазии

Спустя несколько месяцев японская сторона, решила посетить Советский Союз с ответным визитом.

"Я продолжал работу в Грузии, когда узнал о том, что делегация из Японии находится в Москве и в скором времени собирается приехать в Тбилиси. Пару дней они находились в Грузии, и я предложил показать им Абхазию. Делегация состояла из 23 человек. Они прилетели на самолете Тбилиси - Бабушара, а я приехал немного раньше, чтобы все подготовить к их приезду и встретить гостей в аэропорту", - вспоминает он.

Японская делегация приехали на пару дней, времени было мало, а показать гостям хотелось много. На следующий день после прогулки по столице делегацию отвезли на экскурсию в Новый Афон.

"На катере мы добрались до Афона, и там провели весь день. Прогулялись по городу, посетили пещеру. Гости были поражены красотой страны, они и представить не могли, что Абхазия настолько красива. Не скрывая своих эмоций, они были в восторге от этого недолгого путешествия", - вспоминает Эдуард Шамба.

Гостеприимный абхазский хозяин решил подарить Синдзо Абэ и его заместителю индивидуальный тур на Рицу. Японцы были окончательно очарованы. Молодой политик Синдзо Абэ заинтересовался не только красотами Абхазии, ему было любопытно все, что с ней связано.

С того дня прошло около 30 лет, и Эдуард Шамба надеется, что впечатления от посещения республики еще живы в памяти Синдзо Абэ.

Синдзо Абэ в 1982 году стал секретарем министра иностранных дел, с этого и началась политическая карьера премьер-министра Японии. 20 сентября 2006 года Синдзо Абэ сменил Дзюнъитиро Коидзуми на посту председателя партии, а 26 сентября был утвержден парламентом в должности премьер-министра. Спустя год Синдзо Абэ покинул пост, но в 2012 году Синдзо Абэ вернулся вновь в премьерское кресло.

В пятницу 28 августа Синдзо Абэ в ходе пресс-конференции заявил о своей отставке. Политик выразил сожаление, что за годы нахождения у власти не смог заключить мирный договор с Россией.