На две страны: как россиянка обосновалась в Абхазии и стала поэтом 

Россиянка Наталья Гаврилова связала свою жизнь с Абхазией несколько лет назад, в республику она приезжает несколько раз в год и проводит здесь немало времени.

О том, что привлекло ее в Абхазии и в ее жителях, чем занимается, находясь в республике, читайте в материале Sputnik.

Наталья Гаврилова открыла в себе талант, приехав в Абхазию. Она начала писать стихи, посвященные красоте природы республики и жителям Страны души.

Sputnik

Наталья Гаврилова родилась и всю жизнь прожила в российском городе Сургут, в Абхазии она оказалось совершенно случайно. Это было в 2013 году – она откликнулась на предложение подруги и приехала на отдых в Пицунду.

"Уезжая из Абхазии на поезде, в Адлере познакомилась с двумя женщинами, они были из Уфы. В беседе они рассказали, что едут с отдыха из Очамчыры, и на следующий год пригласили меня поехать туда", - говорит она.

Гаврилова так и поступила, она сняла жилье в частном секторе и провела свой отпуск в восточной части республики, куда доезжает редкий турист. Красота Очамчырского района произвела на нее настолько сильное впечатление, что Наталья Гаврилова захотела перенести свои эмоции на бумагу.

"Произошло внутреннее вдохновение, появилось ощущение радости того, что я нахожусь в такой прекрасной и красивой Абхазии. Появилось большое желание выразить те чувства, которые я стала испытывать, я сама удивлялась каким образом это происходит", - подчеркнула она.

Со временем увлечение Гавриловой стало набирать обороты, сегодня ее перу принадлежат уже несколько десятков стихотворений, связанных с Абхазией, ее традициями, историей и современностью. Одно из произведений "Флаг Абхазии" опубликовали в газете "Республика Абхазия":

Флаг священную правду хранит,

Где сплоченность народа крепка, как гранит,

И открыта ладонь – символ мира, добра

Семь созвездий вверху –дружбы знак навсегда...

Стихотворения, написанные про Абхазию, Гаврилова планирует собрать и выпустить книгу. Поэт заметила интересную закономерность, больше произведений она пишет об Абхазии, находясь в России, при этом, будучи в Абхазии стихи о России не пишутся. Этот факт она объясняет невероятной красотой природы республики.

Приезд в Абхазию Наталья Гаврилова называет не иначе как божьим проведением, она уверена, что это был подарок свыше. Открыв в себе талант творца, она уже не могла расстаться с республикой, стала приезжать в Очамчыру каждый год.

В республике она проводит несколько месяцев в году, затем уезжает в Сургут, где у нее живут двое сыновей.

"Например, два-три месяца я здесь, потом уезжаю, живу на две страны, при этом пока больше времени провожу в России, но в дальнейшем хочу обосноваться здесь", - заметила она.

Однако в этом году в Абхазии она задержалась дольше, чем планировала, Гаврилова приехала в республику и спустя некоторое время закрыли границу с Россией. Но при этом она не жалуется, находиться в Абхазии для нее большое счастье.

"Очамчыра - тихий спокойный городок, по сравнению с Сухумом, там я хожу по набережной или улицам, и навиваются какие-то мысли и строки", - поделилась она.

Произведения Натальи Гавриловой часто появляются на страницах очамчырской районной газеты "Ерцаху". "Мне очень приятно, что мои стихи оценивают, принимают меня с чистой душой и сердцем", - отметила поэт.

Выйдя на пенсию, она планирует окончательно перебраться в Абхазию, отдыхать и посвящать больше времени новому любимому делу – сочинению стихотворений про Страну души.