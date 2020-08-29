Плюс семь: в Абхазии зафиксированы новые случаи коронавируса

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 315 человек. Из них 120 человек выздоровели, 4 умерли.

СУХУМ, 29 авг - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у семерых из 67 протестированных за сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

Леон Гуния Динамика заболеваемости. 29.08

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 17 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.

При этом трое выписаны после прохождения лечения, три пациента находятся в тяжелом состоянии, пять человек - средней степени тяжести.

Леон Гуния Динамика заболеваемости. 29.08

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.