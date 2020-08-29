Плюс семь: в Абхазии зафиксированы новые случаи коронавируса

В Абхазии
Получить короткую ссылку
577 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200829/1030839009/Plyus-sem-v-Abkhazii-zafiksirovany-novye-sluchai-koronavirusa.html
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 315 человек. Из них 120 человек выздоровели, 4 умерли.
СУХУМ, 29 авг - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у семерых из 67 протестированных за сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
Леон Гуния
Динамика заболеваемости. 29.08
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 17 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.
При этом трое выписаны после прохождения лечения, три пациента находятся в тяжелом состоянии, пять человек - средней степени тяжести.
Леон Гуния
Динамика заболеваемости. 29.08
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.