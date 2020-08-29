21:30 29 Августа 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.64
  • EUR88.74
Поиск

Плюс семь: в Абхазии зафиксированы новые случаи коронавируса

© CC0
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (751)
577 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200829/1030839009/Plyus-sem-v-Abkhazii-zafiksirovany-novye-sluchai-koronavirusa.html

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 315 человек. Из них 120 человек выздоровели, 4 умерли.

СУХУМ, 29 авг - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у семерых из 67 протестированных за сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

Динамика заболеваемости. 29.08
Леон Гуния
Динамика заболеваемости. 29.08

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 17 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. 

При этом трое выписаны после прохождения лечения, три пациента находятся в тяжелом состоянии, пять человек - средней степени тяжести.

Динамика заболеваемости. 29.08
Леон Гуния
Динамика заболеваемости. 29.08

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (751)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Пели и плясали: как прошел день международного признания Абхазии
"Первый полет" на Кубинке: выступление на форуме "АРМИЯ-2020"
Как добраться до Абхазии
На отдых в Абхазию: как доехать до республики и пересечь границу
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться