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Генпрокуратура Абхазии возбудила дела в отношении сотрудников МВД и ГСО

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200830/1030841155/Genprokuratura-Abkhazii-vozbudila-dela-v-otnoshenii-sotrudnikov-MVD-i-GSO.html

Генеральная прокуратура закончила проверку деятельности охотничьего магазина "Байкал-охота", расположенного в Сухуме. По итогам было возбуждено два уголовных дела.

СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Следственное управление Генпрокуратуры Абхазии возбудило два уголовных дела, в отношении гендиректора охотничьего магазина "Байкал-охота" Владимира Черепанова, начальника службы вооружения Госслужбы охраны Ахры Цвижба и начальника отделения лицензионно-разрешительной системы и контроля за частной детективной и охранной деятельностью Управления общественной безопасности МВД Саида Ладария. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры. 

Оба дела постановлением заместителя генпрокурора соединены в одно производство.

Черепанов и Цвижба проходят по статье за незаконный сбыт и приобретение огнестрельного оружия. Согласно данным следствия, Черепанов незаконно продал несколько единиц огнестрельного боевого оружия, а Цвижба, не имея разрешительных документов, купил их у него.

Черепанов и Ладария проходят по статье за незаконный сбыт и приобретение огнестрельного оружия группой лиц. Как сообщает пресс-служба ведомства, в 2019 году Ладария, вступив в преступный сговор с Черепановым и превысив должностные полномочия, изготовил на официальном бланке УОБ МВД Абхазии документы на приобретение из лимита МВД огнестрельного оружия. Документы были изготовлены на имя сотрудника группы охраны и конвоирования УОБ. На основании поддельного разрешения Черепанов сбыл несколько единиц огнестрельного боевого оружия.


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