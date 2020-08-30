Генпрокуратура Абхазии возбудила дела в отношении сотрудников МВД и ГСО

СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Следственное управление Генпрокуратуры Абхазии возбудило два уголовных дела, в отношении гендиректора охотничьего магазина "Байкал-охота" Владимира Черепанова, начальника службы вооружения Госслужбы охраны Ахры Цвижба и начальника отделения лицензионно-разрешительной системы и контроля за частной детективной и охранной деятельностью Управления общественной безопасности МВД Саида Ладария. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Оба дела постановлением заместителя генпрокурора соединены в одно производство.

Черепанов и Цвижба проходят по статье за незаконный сбыт и приобретение огнестрельного оружия. Согласно данным следствия, Черепанов незаконно продал несколько единиц огнестрельного боевого оружия, а Цвижба, не имея разрешительных документов, купил их у него.

Черепанов и Ладария проходят по статье за незаконный сбыт и приобретение огнестрельного оружия группой лиц. Как сообщает пресс-служба ведомства, в 2019 году Ладария, вступив в преступный сговор с Черепановым и превысив должностные полномочия, изготовил на официальном бланке УОБ МВД Абхазии документы на приобретение из лимита МВД огнестрельного оружия. Документы были изготовлены на имя сотрудника группы охраны и конвоирования УОБ. На основании поддельного разрешения Черепанов сбыл несколько единиц огнестрельного боевого оружия.