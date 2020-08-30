Выезд только по пропускам: как перемещаются жители карантинного села Лабра

25 августа Минздрав и СЭС Абхазии приняли решение о введение карантина в Лабре на 14 дней, жители села не могут выезжать за пределы населенного пункта.

СУХУМ, 30 авг – Sputnik. Жителям села Лабра, у которых не выявлен коронавирус, на основании результатов тестирования главврачом Очамчырской районной больницы выдаются пропуска, по которым они могут выезжать за пределы населенного пункта, сказал в интервью Sputnik глава села Арутюн Мелконян.

При этом люди не могут вывозить сельскохозяйственную продукцию, сообщил он.

"В первый раз тестирование прошли 70 человек, из них было семь положительных ответов, у остальных коронавирус не выявлен. Во второй раз анализы сдали 42 человека, ответы пока мы не получили. С 25 августа в селе дежурит машина скорой помощи у здания администрации", - рассказал Мелконян.

За последние два дня было сделано еще 24 теста на коронавирус, подчеркнул Арутюн Мелконян.

"Результаты анализов 42 человек будут получены завтра 31 августа, те, у кого вирус не выявлен, из первой группы сдавших анализы, могут выезжать за пределы села в магазин, аптеку и так далее", - подчеркнул глава села.

По его словам, некоторые жители села отказываются сдавать анализы на определение коронавирусной инфекции.

"Некоторые говорят, что не верят тестам, другие идут и сдают, проведение тестов не носит принудительный характер", - сказал Мелконян. Всего в Лабре проживает около 270 человек, проинформировал глава села.

"Те, у кого обнаружили коронавирус, находятся дома на самоизоляции, если понадобится их транспортировка в лечебницу, машина скорой помощи, которая дежурит в селе, отвезет их", - заметил он.

Мелконян также рассказал, что министр здравоохранения республики Тамаз Цахнакия привез в село все необходимые препараты, которые раздали семьям, в которых есть инфицированные люди.

"Конечно, народ возмущается, потому что у каждого в огороде есть сельскохозяйственная продукция, хотят на рынок, но пока нельзя вывозить сельхозпродукцию", - подчеркнул он.

Житель села Лабра с подтвержденным диагнозом коронавирус скончался 23 августа. По данным Минздрава Абхазии, мужчина обратился за медицинской помощью только на 14 день протекания болезни. 25 августа Минздрав и СЭС Абхазии приняли решение о введение карантина в Лабре на 14 дней.

Как отметила главврач ЦРБ Очамчырского района Мадонна Кишмария, у пациента было тяжелое течение заболевания, медики взяли у него мазок на проведение ПЦР-теста коронавирусной инфекции. Результат тест оказался положительным.

27 августа в селе прошел стихийный митинг. Около 30 человек собрались на одной из улиц в селе. Их возмутило то, что село закрыли на карантин.

Жители требовали снять ограничения и открыть дорогу из села или же обеспечить медикаментами и продовольствием сельчан. Митинг продолжался несколько часов.

Жители разошлись только после разговора с главой Министерства здравоохранения Тамазом Цахнакия.

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