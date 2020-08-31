Прогноз погоды в Абхазии на неделю

В течение недели, с 31 августа по 6 сентября, погода на Черноморском побережье Абхазии будет относительно устойчива, температура днем будет подниматься до +33 градусов.

СУХУМ, 31 авг - Sputnik. В течение недели, с 31 августа по 6 сентября, в Абхазии ожидается устойчивая погода. В начале недели и на выходные территория окажется в зоне влияния теплого сектора южного циклона, в середине недели погоду будет определять южная периферия северо-западного антициклона. Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров.

Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +28°С до +33°С.

Температура морской воды +25°С.

Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха 60-90%.