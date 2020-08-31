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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 1 сентября

© Sputnik / Леон Адлейба
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (476)
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Sputnik Абхазия
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Во вторник 1 сентября на Черноморском побережье Абхазии ожидается ясная погода, днем температура достигнет +31°С.

СУХУМ, 31 авг - Sputnik. Во вторник 1 сентября на территории Абхазии будет преимущественно ясная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров.

Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +28°С до +33°С.

Температура морской воды +26°С.

Волнение морской воды значительное и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 60-80%.

 

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (476)

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