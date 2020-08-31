Шестая школа на карантине: как сухумские школы подготовились к учебному году

Министр просвещения и языковой политики Абхазии Инал Габлия 21 августа сообщил о том, что новый учебный год в школах, вузах и детских садах Абхазии планируют начать 1 сентября.

СУХУМ, 31 авг – Sputnik. Все средние общеобразовательные школы Сухума откроются 1 сентября, кроме школы №6, сказала в интервью раидо Sputnik начальник Управления образования администрации Сухума Астанда Таркил.

"Средняя школа №6 откроется только 7 сентября в связи с тем, что коллектив находится на карантине. Это было предписание СЭС, которая ведет все школы, они ведут контроль заболевших, с кем они контактировали и так далее", - подчеркнула она.

Также она рассказала, что в большинстве школ прошли родительские собрания, во всех общеобразовательных школах ввели плавающее расписание.

"Каждая школа подготовила свое индивидуальное расписание, в некоторых школах уроки будут начинаться в 8:30, так как работа идет в две смены, педагоги обязательно будут носить маски", - рассказала Таркил.

На входах всех школ будут установлены фильтры для очистки воздуха, температуру тела будут измерять бесконтактными термометрами и обрабатывать руки, заметила начальник Управления образования администрации Сухума.

"Мы также увеличили перемены до 10 минут, большая перемена будет длиться 20 минут. Уроки будут проходить по 35 минут, мы пересматриваем учебную нагрузку, сокращаем контрольные, проверочные. Будем сокращать норму контрольных работ, проверочных работ и так далее, я думаю, что за 35 минут мы освоим учебную программу", - подчеркнула она.

17 августа главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик дала предписание-рекомендации по снижению рисков возникновения и распространения коронавирусной инфекции для соблюдения во всех учебно-воспитательных учреждениях республики.

В частности, СЭС предписывает Министерству просвещения и языковой политики установить возрастной ценз среди педагогического персонала, ограничив его возрастом 65 лет.

"Мы не собираемся увольнять педагогов, учителя поставлены в курс, что они находятся в зоне риска, исходя из этого они должны соблюдать масочный режим и они не должны перегружать себя", - отметила Таркил.

Еще одно предписание СЭС гласит о том, нужно разгрузить школы с большой численностью детей за счет распределения учащихся для учебы по месту жительства.

"Мы старались наполнять классы, учитывая территориальную принадлежность учеников. Есть какие-то моменты, по которым невозможно переводить на учебу по месту жительства, например, если старший брат или сестра учатся в одной школе, то родителям естественно проще отправить первоклассника в ту же школу, где учатся старшие. Мы проводили беседы с родителями и многие из них отдали детей по месту жительства", - рассказала она.

СЭС также рекомендует предусмотреть наполняемость классов не более 18-20 человек. Разгрузить школы с большой численностью детей за счет распределения учащихся для учебы по месту жительства.