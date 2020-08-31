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Плюс 15: новые случаи коронавируса зафиксированы в Абхазии за сутки

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (752)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200831/1030846171/Plyus-15-novye-sluchai-koronavirusa-zafiksirovany-v-Abkhazii-za-sutki.html

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 330 человек. Из них 120 человек выздоровели, 4 умерли.

СУХУМ, 31 авг - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у 15 человек из 94 протестированных за сутки, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 28 госпитализированных пациентов, у 27 из нихзафиксирована коронавирусная инфекция.

© Sputnik / Леон Гуния
Динамика заболеваемости COVID-19 в Абхазии

Отмечается, что пять пациентов находятся в тяжелом состоянии, девять - средней степени тяжести.

© Sputnik / Леон Гуния
Динамика заболеваемости COVID-19 в Абхазии

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (752)

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