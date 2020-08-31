Назначен новый руководитель Госинвестагентства

СУХУМ, 31 авг - Sputnik. Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган представила коллективу Государственного инвестиционного агентства нового руководителя Илону Лакербая. Об этом сообщается на сайте Минэка.

Глава Минэка Кристина Озган отметила, что перед новым руководителем стоит цель наполнить работу Госинвестагентства реальным смыслом, который будет давать положительные результаты государству.

Озган также поставила перед агентством ряд конкретных задач:

сформировать предложения по выходу из кризисной ситуации, связанной с реализацией некоторых проектов в рамках Программы льготного кредитования среднего и крупного бизнеса в Республике Абхазия.

сформировать предложения по созданию программ поддержки предпринимателей Абхазии.

сформировать пакет предложений по обеспечению безопасной деятельности инвесторов в Абхазии.

провести ревизию всех нормативных и законодательных актов в сфере инвестиционной деятельности и продумать на законодательном уровне и на уровне Правительства, какие гарантии безопасности и защиты инвесторов Абхазия может им предложить.

Озган подчеркнула, что предложения по Программе льготного кредитования среднего и крупного бизнеса в Абхазии должны быть достаточно предметными для того, чтобы российская сторона их приняла, от этого, по ее словам, зависит перспектива развития программы.

Илона Лакербая родилась 12 декабря 1983 года. В 2006 году окончила Сочинский государственный университет туризма и курортного дела, факультет - экономика и управление по отраслям, специальность - экономист, менеджер.

В 2011 году окончила аспирантуру в Воронежском государственном лесотехническом университете, специальность - экономика и управление.

С декабря 2006 по сентябрь 2010 года была главным специалистом отдела прогнозирования и экономического анализа Министерство экономики Абхазии. С сентября 2008 по ноябрь 2010 года была главным бухгалтером "Общества инвалидов Отечественной войны Республики Абхазия". С января 2008 по сентябрь 2017 года - преподаватель кафедры государственного управления и менеджмента АГУ.

С сентября 2010 по февраль 2011 года - главный экономист Госуправления по транспорту и связи Абхазии. С февраля 2011 по февраль 2015 года - старший референт отдела экономики Аппарата Кабмина.

С апреля 2013 года по май 2015 год - бухгалтер-кассир Государственное Учреждение "Дом интернат для престарелых и инвалидов"

С августа 2013 по ноябрь 2015 года - главный бухгалтер ООО "ЭВЕРЕСТ-2012". С октября 2014 года по ноябрь 2018 года - главный бухгалтер ООО "Светлый дом".

С февраля 2015 по июнь 2018 года - начальник управления экономики Аппарата Кабмина. С июня 2015 года по январь 2017 года - главный бухгалтер Федерация домино Абхазии. С июня 2018 по октябрь 2018 года - начальник финансово-экономического управления, главный бухгалтер Государственного таможенного комитета. С 1 января 2019 года по настоящее время - помощник министра здравоохранения.