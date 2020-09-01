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Верховный суд рассмотрит дело об убийстве в селе Алахадзы Гагрского района

© Sputnik
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Житель послека Бзыпта Беслан Сергегия трижды совершил разбойное ограбление дома жителя Алахадзы А. Огоняна, в результате третьего разбоя последний был убит.

СУХУМ, 1 сен - Sputnik. Верховный суд Абхазии рассмотрит по существу уголовное дело в отношении жителя поселка Бзыпта Гагрского района Беслана Сергегия. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры. 

© Sputnik / Виталий Белоусов
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Сергегия обвиняется в умышленном убийстве из корыстных побуждений, сопряженном с разбоем, разбое в целях завладения имуществом в особо крупном размере, разбое и краже с проникновением в жилище, незаконном хранении оружия, в том числе холодного, незаконном посеве растений, содержащих наркотические вещества в крупном размере, незаконном хранении наркотических средств без цели сбыта.

Обвиняемый 7 июля незаконно проник в дом жителя села Алахадзы Гагрского района А. Огоняна и украл планшет фирмы "Samsung", стоимостью 17920 рублей.

Уже 26 июля 2020 года Сергегия, вооруженный револьвером, проник в жилище Огоняна и, угрожая, потребовал у него деньги. Получил 5000 рублей и скрылся. На следующий день, 27 июля, вооруженный Сергегия снова проник в дом Огоняна и вымогал деньги. Огонян с супругой пытались скрыться, но в результате Огонян был убит обвиняемым выстрелом из револьвера. Сергегия завладел деньгами на сумму 24000 рублей и скрылся. 

Следствие также обнаружило на его приусадебном участке в поселке Бзыпта 12 корней запрещенной к возделыванию южно-краснодарской конопли. При личном досмотре у Сергегия также было изъято наркотическое вещество марихуана весом 0.491 грамма, а в носимой трости самодельно изготовленный металлический стилет.

Расследованием дела занималась прокуратура Гагрского района. Сергегия заключен под стражу. 


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