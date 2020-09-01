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Учебный год начался в школах Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200901/1030847718/Uchebnyy-god-nachalsya-v-shkolakh-Abkhazii.html

В 2020 году Министерство просвещения и языковой политики внесло изменения в организацию учебного процесса из-за распространения коронавирусной инфекции.

СУХУМ, 1 сен - Sputnik, Сария Кварацхелия. Учебный год начался в школах Абхазии 1 сентября.

Торжественные линейки прошли только для первых и 11-х классов. Ученики остальных классов сразу же отправились на урок.

В Сухуме открылись все средние общеобразовательные школы, кроме школы №6, коллектив которой находится на карантине. Она откроется только 7 сентября.

На входах во всех школах будут установлены фильтры для очистки воздуха, будут обрабатывать руки, температуру тела измерять бесконтактными термометрами.

17 августа санитарно-эпидемиологическая служба Абхазии направила предписания в Министерство просвещения и языковой политики. Их соблюдение должно помочь избежать появления и распространения коронавируса в школах республики. 

Кабинет министров Абхазии 18 марта принял решение приостановить работу детских садов, школ, спортивных секций, занятия в вузах. Школьные каникулы продлили до 30 марта, однако продолжить учебный год так и не удалось из-за продления ограничений, только выпускники школ и вузов смогли сдать экзамены.

С 1 июля штаб по защите населения от коронавируса разрешил возобновить работу дошкольных учреждений.

Выпускники абхазских школ, поступающие в этом году в Абхазский государственный университет, были зачислены без экзаменов по решению приемной комиссии.


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