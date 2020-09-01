В 2020 году Министерство просвещения и языковой политики внесло изменения в организацию учебного процесса из-за распространения коронавирусной инфекции.

СУХУМ, 1 сен - Sputnik, Сария Кварацхелия. Учебный год начался в школах Абхазии 1 сентября.

Торжественные линейки прошли только для первых и 11-х классов. Ученики остальных классов сразу же отправились на урок.

В Сухуме открылись все средние общеобразовательные школы, кроме школы №6, коллектив которой находится на карантине. Она откроется только 7 сентября.

На входах во всех школах будут установлены фильтры для очистки воздуха, будут обрабатывать руки, температуру тела измерять бесконтактными термометрами.

17 августа санитарно-эпидемиологическая служба Абхазии направила предписания в Министерство просвещения и языковой политики. Их соблюдение должно помочь избежать появления и распространения коронавируса в школах республики.

Кабинет министров Абхазии 18 марта принял решение приостановить работу детских садов, школ, спортивных секций, занятия в вузах. Школьные каникулы продлили до 30 марта, однако продолжить учебный год так и не удалось из-за продления ограничений, только выпускники школ и вузов смогли сдать экзамены.

С 1 июля штаб по защите населения от коронавируса разрешил возобновить работу дошкольных учреждений.

Выпускники абхазских школ, поступающие в этом году в Абхазский государственный университет, были зачислены без экзаменов по решению приемной комиссии.