Носилки с телом Павла Демидова подняты до середины пещеры на Арбаике

СУХУМ, 1 сен - Sputnik. Носилки с телом погибшего под завалами спелеолога Павла Демидова подняты до середины пещеры, сообщается на странице "Спелеологи вконтакте".

Отмечается, что тело должны достать из пещеры, по прогнозам, во вторник, 1 сентября.

Российский спелеолог Павел Демидов, член команды "Перово-Спелео", погиб в ходе спуска в одну из неисследованных пещер на Арбаике.

23 августа Демидов отправился в пещеру вместе со своим коллегой Андреем Шумейко. На глубине 305 метров в пещере начался крупноглыбовый завал. Павлу Демидову не удалось выбраться из-под камней, Шумейко спасся.

Андрей Шумейко рассказал, что пещеру, в которой погиб Демидов, спелеологи открыли в прошлом году, пройдя ее до глубины 200 метров. По мнению спелеолога, эта пещера имеет все шансы стать одной из глубочайших пещер не только в Абхазии, но и в мире.

26 августа началась операция по извлечению тела Демидова из пещеры. К операции сразу присоединились спасатели МЧС Абхазии, ход операции контролирует лично глава ведомства Лев Квициния.

29 августа тело Павла Демидова достали из-под завала и начали подготовку пещеры к транспортировке носилок.

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