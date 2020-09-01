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Носилки с телом Павла Демидова подняты до середины пещеры на Арбаике

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200901/1030848315/Nosilki-s-telom-speleologa-Demidova-podnyaty-do-serediny-peschery-na-Arbaike.html

Утром 1 сентября вертолет Ми-2 МЧС Абхазии трижды совершил рейсы для передачи спасательной группе воду.

СУХУМ, 1 сен - Sputnik. Носилки с телом погибшего под завалами спелеолога Павла Демидова подняты до середины пещеры, сообщается на странице "Спелеологи вконтакте".

Отмечается, что тело должны достать из пещеры, по прогнозам, во вторник, 1 сентября.

Российский спелеолог Павел Демидов, член команды "Перово-Спелео", погиб в ходе спуска в одну из неисследованных пещер на Арбаике.

© Foto / Андрей Шувалов, Илья Александров
Начался второй этап операции по извлечению тела Демидова из пещеры на Арбаике

23 августа Демидов отправился в пещеру вместе со своим коллегой Андреем Шумейко. На глубине 305 метров в пещере начался крупноглыбовый завал. Павлу Демидову не удалось выбраться из-под камней, Шумейко спасся.

Андрей Шумейко рассказал, что пещеру, в которой погиб Демидов, спелеологи открыли в прошлом году, пройдя ее до глубины 200 метров. По мнению спелеолога, эта пещера имеет все шансы стать одной из глубочайших пещер не только в Абхазии, но и в мире.
26 августа началась операция по извлечению тела Демидова из пещеры. К операции сразу присоединились спасатели МЧС Абхазии, ход операции контролирует лично глава ведомства Лев Квициния.

29 августа тело Павла Демидова достали из-под завала и начали подготовку пещеры к транспортировке носилок.

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