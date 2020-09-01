Минздрав Абхазии закупил оборудование и медизделия для борьбы с COVID-19

Груз будет в основной части направлен в Гудаутскую больницу, а также в другие лечебно-профилактические учреждения республики.

СУХУМ, 1 сен - Sputnik. Министерство здравоохранения Абхазии в рамках борьбы с COVID-19 осуществило дополнительную поставку медоборудования и изделий медицинского назначения в медучреждения республик, сообщает пресс-служба ведомства.

Поставка осуществлена на общую сумму 3 817 400 рублей.

В список вошли:

20 концентраторов кислорода, 5- и 10-литровые,

17 масок лицевые дыхательные (СиПАП-маски),

пять насосов инфузионных шприцевых,

30 увлажнителей с ротаметром,

100 наборов для катетеризации центральных вен,

6300 зондов для взятия мазков,

транспортная среда для хранения и транспортировки респираторных мазков, 15 штук.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 330 человек. Из них 120 человек выздоровели, четверо умерли.