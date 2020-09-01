Минздрав Абхазии закупил оборудование и медизделия для борьбы с COVID-19

СУХУМ, 1 сен - Sputnik. Министерство здравоохранения Абхазии в рамках борьбы с COVID-19 осуществило дополнительную поставку медоборудования и изделий медицинского назначения в медучреждения республик, сообщает пресс-служба ведомства.
Поставка осуществлена на общую сумму 3 817 400 рублей.
В список вошли:
- 20 концентраторов кислорода, 5- и 10-литровые,
- 17 масок лицевые дыхательные (СиПАП-маски),
- пять насосов инфузионных шприцевых,
- 30 увлажнителей с ротаметром,
- 100 наборов для катетеризации центральных вен,
- 6300 зондов для взятия мазков,
- транспортная среда для хранения и транспортировки респираторных мазков, 15 штук.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 330 человек. Из них 120 человек выздоровели, четверо умерли.
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