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Минздрав Абхазии закупил оборудование и медизделия для борьбы с COVID-19

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (753)
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https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200901/1030848844/Minzdrav-Abkhazii-zakupil-oborudovanie-i-medizdeliya-dlya-borby-s-COVID-19.html

Груз будет в основной части направлен в Гудаутскую больницу, а также в другие лечебно-профилактические учреждения республики.

СУХУМ, 1 сен - Sputnik. Министерство здравоохранения Абхазии в рамках борьбы с COVID-19 осуществило дополнительную поставку медоборудования и изделий медицинского назначения в медучреждения республик, сообщает пресс-служба ведомства.

Поставка осуществлена на общую сумму 3 817 400 рублей.

В список вошли:

  • 20 концентраторов кислорода, 5- и 10-литровые,
  • 17 масок лицевые дыхательные (СиПАП-маски),
  • пять насосов инфузионных шприцевых,
  • 30 увлажнителей с ротаметром,
  • 100 наборов для катетеризации центральных вен,
  • 6300 зондов для взятия мазков,
  • транспортная среда для хранения и транспортировки респираторных мазков, 15 штук.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 330 человек. Из них 120 человек выздоровели, четверо умерли.

 

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (753)

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