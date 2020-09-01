Первый звонок: в Гагре открылась новая школа

ГАГРА, 1 сен - Sputnik, Саида Жиба. Гагрская школа №1 имени Чамагуа впервые открыла двери для учеников 1 сентября после ремонта, осуществленного в рамках Инвестпрограммы.

Ремонт длился более трех лет, в общей сложности потрачено около 350 миллионов рублей. В этом году в новую школу пошли 60 первоклассников. Всего в школе 450 учащихся, а рассчитана школа на 650 учеников.

Согласно предписаниям СЭС, на линейку выстроились только ученики первых, четвертых, девятых и одиннадцатых классов.

Поздравить педколлектив, учащихся и горожан в исторический день приехали президент страны Аслан Бжания, Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Абхазии Алексей Двинянин, вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган, министр просвещения и языковой политики Инал Габлия, депутаты Парламента РА, делегация с Северного Кавказа во главе с председателем Союза добровольцев Сергеем Яхагоевым, вдова Героя Абхазии Султана Сосналиева Людмила Сосналиева, родственники Хараза Чамагуа, чье имя носит школа, руководство Гагрского района, представители интеллигенции. Был приглашен родительский комитет.

Праздничную церемонию открыла директор школы Хана Гунба, которая поздравила горожан и гостей с этим значимым событием.

"Сегодня гагрская абхазская средняя школа №1 открыла свои двери. Мы долго ждали этот день, и наконец сбылась наша с вами мечта. Абхазская школа была основана во времена национально-освободительного движения, когда абхазский народ отстаивал свои права. Хараз Чамагуа, Чинчор Агрба, Борис Кехирипа, Закан Агрба и многие другие стояли у истоков основания школы. Необходимо отметить, что этот участок земли принадлежал жителю Гагры Маджиту Бутба. Когда он узнал, что в городе будет строится абхазская школа, он уступил свой участок земли. Так поступали только настоящие патриоты. Я желаю каждому ученику этой школы стать достойным гражданином Апсны. Также хочу выразить слова благодарности всем тем, кто причастен к строительству учебного заведения, особенно руководству России", - подчеркнула она.

С поздравительной речью к собравшимся обратился президент Аслан Бжания.

"Сегодня в Гагре большой праздник. Уверен, что по особенному трепетно его ждали школьники. После полугодового перерыва вы снова встретились со своими друзьями и учителями. Но мы не должны забывать следовать правилам и предписаниям врачей. Уверяю вас, мы забудем эту сложившуюся ситуацию и начнем жить по-прежнему. Желаю всем крепкого здоровья. Гагрская СШ №1 построена в рамках Инвестпрограммы. Я благодарен руководству России в лице Полномочного посла Алексея Двинянина за оказанную финансовую поддержку. Наши отношения всегда строились на дружеских, братских чувствах, уверен, это продлится веками", - сказал глава государства.

© Sputnik / Саида Жиба С поздравительной речью к собравшимся обратился президент Аслан Бжания

Со знаменательным событием собравшихся поздравил гость праздничного мероприятия, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин. Он отметил, что Инвестпрограмма будет развиваться и дальше. Отношения России и Абхазии должны укрепляться, добавил он.

© Sputnik / Саида Жиба Со знаменательным событием собравшихся поздравил гость праздничного мероприятия, посол России в Абхазии Алексей Двинянин

Министр просвещения и языковой политики Инал Габлия, поздравляя педколлектив и учащихся с новым учебным годом и открытием школы, преподнес в дар картину.

Гости с Северного Кавказа подарили школе портрет Героя Абхазии Султана Сосналиева.

Поэтесса Белла Барцыц, стоявшая у истоков основания национальной школы, рассказала собравшимся, с какими трудностями они сталкивались в ходе строительства, а также о привлечении в школу учителей и учащихся. Несмотря на трудности, в 1970 году в городе Гагра открылась абхазская школа, где зазвучал родной язык.

И.о. главы администрации Гагрского района Юрий Хагуш отметил значимость сегодняшнего события и поблагодарил руководство Российской Федерации за финансирование данного объекта.

"Я благодарен нашему стратегическому партнеру и большому другу России за оказанную помощь. Абхазская школа всегда гордо носила имя большого патриота Хараза Чамагуа. В этих стенах выросли и получили образование несколько поколений нашего города. Многие из них стали отличными государственными работниками, а многие отважно сражались за Родину", - сказал он.

© Sputnik / Саида Жиба Руководство Абхазии на открытии средней школы №1 в Гагре

После официальной части прозвенел первый звонок, и все двинулись к барельефу Хараза Чамагуа. Барельеф открыли его родной брат Александр Чамагуа и внук Инал Хишба. Родные выразили огромную благодарность всем, кто помнит и чтит их родственника. Они горды тем, что имя Хараза Чамагуа в большом почете не только в школе, но и в стране.

Красную ленточку разрезали директор школы Хана Гунба, и.о. главы администрации Гагрского района Юрий Хагуш и министр просвещения и языковой политики Инал Габлия. Затем собравшихся пригласили в здание школы.

Изначально смету на строительство школы составили на 500 миллионов рублей, однако бюджет сократили до 350 миллионов, и поэтому многое из запланированного выбыло из документации, в том числе и школьный трансформатор. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, узнав проблему с энергоснабжением, обещала педколлективу лично разобраться с данной ситуацией. Как стало известно, трансформатор включен в дополнительную смету, и он должен быть установлен до нового года.

© Foto / Министерство экономики Республики Абхазия Абхазская школа №1 в Гагре построена в рамках Инвестпрограммы

Сегодня на территории школы возведены два трехэтажных учебных корпуса, два одноэтажных корпуса - это спортзал и актовый зал. Все четыре здания соединены между собой воздушными переходами. В школе в одну смену можно разместить 650 учеников.

В течении трех лет, пока шло строительство, сюда не раз приезжали проверяющие комиссии. За две недели до открытия школу посетил первый заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич. И тогда же он поинтересовался библиотечным фондом. Узнав, что школе необходимы учебники, издаваемые в России, чиновник обещал помочь в их приобретении.

Гагрская школа №1 была отрыта в 1970 году. Первым директором школы был Чинчор Агрба. С 1977 года директором стал Хараз Чамагуа, чье имя сейчас носит школа.