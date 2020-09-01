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Прогноз погоды в Абхазии на среду 2 сентября

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (477)
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Sputnik Абхазия
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В среду 2 сентября на Черноморском побережье Абхазии ожидается ясная погода, днем температура достигнет +32°С.

СУХУМ, 1 сен - Sputnik. В среду 2 сентября на территории Абхазии будет переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – 759 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров.

Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +27°С до +32°С.

Температура морской воды +25°С.

Волнение морской воды значительное и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 60-80%.

 

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (477)

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