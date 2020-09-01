Плюс 29: в Абхазии зафиксированы новые случаи коронавируса

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 359 человек. Из них 125 человек выздоровели.

СУХУМ, 1 сен - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у 29 человек из 194 протестированных в Абхазии за сутки, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

© Sputnik / Леон Гуния Динамика заболеваемости COVID-19 в Абхазии

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 29 госпитализированных пациентов с зафиксированной коронавирусной инфекцией. Отмечается, что пять пациентов находятся в тяжелом состоянии, девять - средней степени тяжести.

© Sputnik / Леон Гуния Динамика заболеваемости COVID-19 в Абхазии

По данным оперштаба, выздоровели пять человек, проходивших лечение на самоизоляции.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.