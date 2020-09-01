Плюс 29: в Абхазии зафиксированы новые случаи коронавируса

СУХУМ, 1 сен - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у 29 человек из 194 протестированных в Абхазии за сутки, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 29 госпитализированных пациентов с зафиксированной коронавирусной инфекцией. Отмечается, что пять пациентов находятся в тяжелом состоянии, девять - средней степени тяжести.
По данным оперштаба, выздоровели пять человек, проходивших лечение на самоизоляции.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.