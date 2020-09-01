19:39 01 Сентября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.58
  • EUR88.15
Поиск

Плюс 29: в Абхазии зафиксированы новые случаи коронавируса

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (754)
188 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200901/1030854206/Plyus-29-v-Abkhazii-zafiksirovany-novye-sluchai-koronavirusa.html

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 359 человек. Из них 125 человек выздоровели.

СУХУМ, 1 сен - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у 29 человек из 194 протестированных в Абхазии за сутки, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

© Sputnik / Леон Гуния
Динамика заболеваемости COVID-19 в Абхазии

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 29 госпитализированных пациентов с зафиксированной коронавирусной инфекцией. Отмечается, что пять пациентов находятся в тяжелом состоянии, девять - средней степени тяжести.

© Sputnik / Леон Гуния
Динамика заболеваемости COVID-19 в Абхазии

По данным оперштаба, выздоровели пять человек, проходивших лечение на самоизоляции.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (754)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Страны мира. Абхазия
День шахтера: каким был и стал промышленный Ткуарчал
Успеть за 15 минут: как прошел день знаний в школах Абхазии
Как добраться до Абхазии
На отдых в Абхазию: как доехать до республики и пересечь границу
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться