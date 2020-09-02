Бодры и здоровы: как российскую вакцину от COVID-19 испытывают на пожилых

СУХУМ, 2 сен – Sputnik. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что ряд сотрудников Института Гамалеи старше 70 и даже 80 лет сделали прививку от COVID-19, сообщает РИА Новости.

Говоря о вакцинации от коронавируса для людей, которым больше 60 лет, Гинцбург напомнил, что сам делал прививку, отметив, что хорошо себя чувствует. По его словам, ряд сотрудников Института Гамалеи, которым за 70 и даже за 80 лет тоже провакцинировались.

"Человек 10-15, наверное, не меньше. Они все бодры, здоровы, активны, читают лекции, руководят пациентами, занимаются спортом. Никак вакцинация на них не повлияла", - рассказал Гинцбург.

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки из более чем 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.