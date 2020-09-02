14:22 02 Сентября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.86
  • EUR87.74
Поиск

Бодры и здоровы: как российскую вакцину от COVID-19 испытывают на пожилых

РФПИ и Центр имени Гамалеи
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (798)
95 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/09/02/1030856672.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200902/1030856704/Bodry-i-zdorovy-kak-rossiyskuyu-vaktsinu-ot-COVID-19-ispytyvayut-na-pozhilykh.html

В конце августа Минздрав России выдал центру Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса.

СУХУМ, 2 сен – Sputnik. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что ряд сотрудников Института Гамалеи старше 70 и даже 80 лет сделали прививку от COVID-19, сообщает РИА Новости.

Говоря о вакцинации от коронавируса для людей, которым больше 60 лет, Гинцбург напомнил, что сам делал прививку, отметив, что хорошо себя чувствует. По его словам, ряд сотрудников Института Гамалеи, которым за 70 и даже за 80 лет тоже провакцинировались.

"Человек 10-15, наверное, не меньше. Они все бодры, здоровы, активны, читают лекции, руководят пациентами, занимаются спортом. Никак вакцинация на них не повлияла", - рассказал Гинцбург.

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки из более чем 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (798)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
День знаний в сухумских школах
Испытание льдом: скалолазы преодолели сложный этап конкурса "Эльбрусское кольцо"
Как добраться до Абхазии
На отдых в Абхазию: как доехать до республики и пересечь границу
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться