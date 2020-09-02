Очереди и убытки: к чему привел отказ от банковских карт пенсионеров в Абхазии

Первая выдача российских пенсий по новым правилам подходит к концу, 2 сентября будут сделаны последние начисления за август. Какие проблемы связаны с выдачей пенсий через кассы банков и как планируется их решать, читайте в материале Sputnik.

С августа пенсионеры в Абхазии получают выплаты не по привычным банковским картам, а в кассах Сбербанка и других коммерческих банках.

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Пенсии в кассе

В конце июля министр соцобеспечения и демографической политики Абхазии Руслан Аджба сообщил, что, начиная с августа, пенсионеры будут получать российскую пенсию и абхазские выплаты не на банковские карты, а только в кассах Сбербанка и в других коммерческих банках, где оформлены пенсионеры.

Глава Банка Абхазии Беслан Барателиа в интервью Абхазскому телевидению напомнил, в связи с чем было принято это решение.

"Из месяца в месяц пенсионеры, к сожалению, умирают. Конечно же, не все, но многие люди, как мы предполагаем, родственники и близкие продолжали снимать деньги, не сообщая в Пенсионный фонд России информацию о том, что человек умер", - сказал он.

По его словам, на май 2020 года, таких случаев более 600.

"Пенсионный фонд Российской Федерации неоднократно обращался в правительство Абхазии с просьбой принять меры, наладить работу по своевременному уведомлению о том, что человек умер, чтобы была возможность остановить начисление пенсии", - подчеркнул Барателиа.

Он заметил, что для того, чтобы избежать больших очередей у банков, было предложено организовать выдачу пенсий по возрастным группам, исходили в том числе из того, чтобы сначала выплачивать пенсии "наиболее социально уязвимым группам".

"Наиболее нуждающиеся пенсионеры - это люди преклонного возраста, те, кому 80 лет и выше", - сказал он.

Председатель правления Сбербанка Роберт Агрба рассказал, что сначала пенсию выплачивают людям до 1940 года рождения, затем до 1947 года, далее до 1953 года рождения, а потом уже всем остальным пенсионерам.

"Пока график остается такой, хотим проверить, как он будет работать. Если у нас будут какие-то нарекания и замечания, будем его менять", - отметил он.

Большие очереди

Глава Банка Абхазии Беслан Барателиа отметил, что первая и вторая выдача российских пенсий за август прошли спокойно, однако затем стали возникать большие очереди.

По плану с 25 августа пенсию получала третья возрастная группа, а затем, с 26 по 31 августа включительно, в республике были выходные дни, когда не работали банковские кассы.

"Была третья возрастная группа, но поскольку было объявлено пять выходных дней, мы увидели, что огромное количество людей, понимая, что в течение пяти дней они не смогут получить пенсии, единовременно пришли в Сбербанк. У нас была рекордная выдача денег, мы смогли без банкоматов выдать до 40 миллионов рублей, это очень много. Но сейчас картина изменилась, остался последний транш, пенсии будут начислены 2 сентября", - подчеркнул Барателиа.

По итогам августа нужно будет провести анализ, и сделать соответствующие выводы, отметил он.

"Мы поставили по три-четыре рабочих дня между группами пенсионеров, но если будет очень много людей и этих дней будет не хватать, нужно будет растянуть период выдачи пенсий", - говорит глава Банка Абхазии.

Председатель правления Сбербанка Роберт Агрба заметил, что пока идет процесс оценки того, как Сбербанк успевает обслуживать пенсионеров по установленному графику.

"Если вдруг поступит предложение о том, что график надо поменять, я думаю, мы его будем менять, это в наших силах. Мы сделаем все возможное для того, чтобы наши пенсионеры получали быстрое и качественное обслуживание", - заметил он.

Беслан Барателиа уточнил, что речь идет о пропускной способности Сбербанка.

"Если сегодня Сбербанк закинет на карты всем пенсионерам Абхазии пенсию единовременно, то человек придет в банк, столкнется с огромной очередью, и не факт, что до конца дня он сможет добраться до кассы, так будет продолжаться несколько дней. Поэтому наша задача - сделать все, чтобы выдача пенсий была комфортной. Понятное дело, что с банковскими карточками было удобно, а это откат назад", - сказал он.

Для того чтобы организовать выдачу пенсий людям через банковские карты, в свое время была проведена большая работа, напомнил глава Банка Абхазии.

"Это то, на что мы потратили очень много сил, энергии, времени, денег, создавали, преодолевая сопротивление тех же пенсионеров, которые не хотели карты. Вы не представляете какое огромное количество жалоб было. Я понимаю, люди пожилого возраста часто не готовы сталкиваться с новыми технологиями, но сейчас они уже привыкли, и им это удобно", - подчеркнул он.

Барателиа надеется, что в перспективе вопрос выдачи пенсий будет решен так, чтобы снова вернуться к банковским картам для пенсионеров.

"Сегодня существует колоссальная нагрузка на Сбербанк, поскольку в разы увеличивается количество людей, которые приходят в кассы. Помимо того, что это создает серьезные неудобства для пенсионеров, это серьезные сложности для самого банка, так как он несет дополнительные расходы, это новые сотрудники, огромное количество канцелярских расходов. Это еще и потеря клиентов, поскольку не пенсионеры, а другие клиенты банка, которые хотят пойти в банк, провести платежи, получить определенные банковские услуги, видя очередь, просто уходят в другие банки", - заметил он.

Таким образом, Сберегательный банк теряет клиентов и соответственно доходы, сказал Барателиа.

1 сентября сообщалось, что Сбербанк Абхазии предпримет ряд мер по рекомендации Банка Абхазии для улучшения качества обслуживания пенсионеров и уменьшения очередей у офисов банка в период выдачи пенсий.

Также отмечалось, что до 15 сентября силами действующего кадрового состава Сбербанка будет увеличено вдвое количество операционных работников, задействованных при обслуживании пенсионеров в офисах Сухума. В других городах к обслуживанию пенсионеров в отделениях Сбербанка будет привлечено максимальное количество работников.