Братская помощь: "Ашана" открыл сбор средств на лечение Алана Квачахия

СУХУМ, 2 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств на лечение Алана Квачахия со 2 сентября.

В семье Квачахия два сына – старший Баграт и младший Алан. Внешне ребята абсолютно разные, как и по характеру. Баграт улыбчивый, очень шустрый и в то же время стеснительный, Алан – более спокойный, вдумчивый и внимательный. Несмотря на разные нравы, по словам родителей, братья очень привязаны друг к другу. Просыпаясь по утрам, Баграт первым делом бежит к младшему брату и сильно скучает, если того нет рядом.

© Sputnik / Марианна Кубрава Алан Квачахия и его брат Баграт

Мальчики родились с разницей в два года. Долгожданный первенец родился с врожденным диагнозом – микроцефалия. Четырехлетний Баграт свободно передвигается, с виду его не отличишь от сверстников, но мальчик не откликается на звуки и все еще не разговаривает. Родители подозревают, что ребенок глухой, но абхазские врачи не смогли подтвердить или опровергнуть это предположение и посоветовали семье вывезти ребенка на обследование. Таких возможностей у семьи нет.

У Алана проблемы со здоровьем начались также с рождения. Мальчик не может самостоятельно держать спину, ходить, у ребенка нарушена моторика рук, и он только недавно научился сидеть. Врачи в Абхазии предварительно ставят диагноз – легкая форма ДЦП, но утверждать точно никто не может.

Чтобы установить точный диагноз Алана и пройти курс лечения в Научно-практическом Центре детской психоневрологии Департамента здравоохранения Москвы, где ребенка уже готовы принять, семье необходимо 245 тысяч рублей.

© Sputnik / Макрианна Кубрава Алан Квачахия

В той же клинике готовы принять Баграта. Сбор средств на курс его обследования фонд "Ашана" планирует открыть в ближайшее время, чтобы братья отправились на лечение вместе.

О способах оказания помощи можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".