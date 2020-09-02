Финалистка "Ты супер! Танцы" Милена Тачулия поступила в ГИТИС

Милена Тачулия является призером многих конкурсов, в том числе и международных. В 2017 году представляла Абхазию на танцевальном шоу "Ты супер!Танцы".

СУХУМ, 2 сент – Sputnik. Финалистка танцевального шоу "Ты супер! Танцы" поступила в Российский институт театрального искусства (ГИТИС) в Москве на балетмейстерский факультет.

"Всю свою сознательную жизнь я мечтала поступить в ГИТИС, не в какой-то другой вуз, а именно в ГИТИС. Я поставила себе цель обязательно достигнуть этого, правда, было много сложностей, но все получилось", - поделилась Милена со Sputnik.

Она рассказала, что поступление было сложным и проходило в два этапа.

"Я сдавала творчество и собеседование. Что касается творчества, в один день мы сдавали подготовленные два номера. Второй тур был собеседование. На собеседовании были заготовлены вопросы, спрашивали очень много. Были еще такие экзамены, как русский язык и литература, все эти экзамены сдавались в тестовом виде", - отметила она.

Милена поставила перед собой цель пробовать многое, развиваться и как бы ни было сложно, идти только вперед.

Милена Тачулия занимается народными и классическими танцами с четырех лет. Милена – призер многих конкурсов, в том числе и международных. В 2017 году стала финалисткой танцевального шоу "Ты супер! Танцы" на НТВ. Также девушка представляла Абхазию на международном конкурсе чтецов "Живая классика".

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