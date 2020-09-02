20:20 02 Сентября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.86
  • EUR87.74
Поиск

Финалистка "Ты супер! Танцы" Милена Тачулия поступила в ГИТИС

© Sputnik / Антон Денисов
В Абхазии
Получить короткую ссылку
14220
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/09/02/1030862590.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200902/1030862630/Finalistka-Ty-Super-Tantsy-Milena-Tachuliya-postupila-v-GITIS.html

Милена Тачулия является призером многих конкурсов, в том числе и международных. В 2017 году представляла Абхазию на танцевальном шоу "Ты супер!Танцы".

СУХУМ, 2 сент – Sputnik. Финалистка танцевального шоу "Ты супер! Танцы" поступила в Российский институт театрального искусства (ГИТИС) в Москве на балетмейстерский факультет.

"Всю свою сознательную жизнь я мечтала поступить в ГИТИС, не в какой-то другой вуз, а именно в ГИТИС. Я поставила себе цель обязательно достигнуть этого, правда, было много сложностей, но все получилось", - поделилась Милена со Sputnik.

Она рассказала, что поступление было сложным и проходило в два этапа.

Милена Тачулия
© Foto / instagram/milena_tachulia
Трюк в бальном платье: Милена Тачулия поучаствовала в популярном челлендже

"Я сдавала творчество и собеседование. Что касается творчества, в один день мы сдавали подготовленные два номера. Второй тур был собеседование. На собеседовании были заготовлены вопросы, спрашивали очень много. Были еще такие экзамены, как русский язык и литература, все эти экзамены сдавались в тестовом виде", - отметила она.

Милена поставила перед собой цель пробовать многое, развиваться и как бы ни было сложно, идти только вперед.

Милена Тачулия занимается народными и классическими танцами с четырех лет. Милена – призер многих конкурсов, в том числе и международных. В 2017 году стала финалисткой танцевального шоу "Ты супер! Танцы" на НТВ. Также девушка представляла Абхазию на международном конкурсе чтецов "Живая классика".

Читайте также:

 


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Большой и грозный: самый опасный боевой самолет России
Эстафета с "Калашниковым": гонка преследования на конкурсе "Чистое небо"
Как добраться до Абхазии
На отдых в Абхазию: как доехать до республики и пересечь границу
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться