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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 3 сентября

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (477)
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Sputnik Абхазия
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В четверг 3 сентября на Черноморском побережье Абхазии ожидается ясная погода, днем температура достигнет +31°С.

СУХУМ, 2 сен - Sputnik. В четверг 3 сентября на территории Абхазии будет переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – 759 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров.

Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +26°С до +31°С.

Температура морской воды +25°С.

Волнение морской воды значительное и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 60-80%.

                         

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (477)

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