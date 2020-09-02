СУХУМ, 2 сен – Sputnik. Выплаты абхазских пенсий и пособий за август планируется начать со следующей недели, сказал в интервью Абхазскому телевидению председатель Пенсионного фонда Абхазии Денис Гулария.

"За август мы начнем финансировать по мере поступления взносов в Пенсионный фонд. Это что касается других районов, что касается Сухума, то денежные средства аккумулируются, к концу недели мы планируем профинансировать, и выплаты начнутся со следующей недели", - подчеркнул он.

Финансирование начнется с города Сухум, потому что в столице наибольшее количество получателей пенсий и пособий.

"Ранее озвучивали, что выплаты начнутся с 25 августа, но, к сожалению, у нас не получилось, это связано с низким поступлением страховых взносов в Пенсионный фонд", - рассказал он.

На сегодняшний день, общее количество получателей абхазских пенсий и пособий по всей республике составляет 46 тысяч 42 человека. На выплаты пенсий и пособий за август будет выделено 92 миллиона рублей.

© Sputnik Выплаты, планируемые пенсионным фондом Абхазии за август 2020 года

Глава Банка Абхазии Беслан Барателиа отметил, что около 30 тысяч пенсионеров в республике получают российскую пенсию, помимо этого, те же люди, а также те, кто не получает российскую пенсию, но получают абхазскую пенсию и пособия, их более 40 тысяч.

"К сожалению, в последнее время очень часто абхазская пенсия идет с задержкой, то есть когда Пенсионный фонд присылает деньги в Сберегательный банк, эти деньги поступают не по графику выдачи российских пенсий. Получается, что Сбербанк должен обслужить 30 тысяч человек, выдав российскую пенсию, потом через какое-то время присылают деньги по абхазскому Пенсионному фонду, и многие из них приходят второй раз. Какая-то часть дожидается следующей российской пенсии, чтобы два раза не ходить в банк. Получается, что в среднем до 50 тысяч человек обращается в Сбербанк за пенсией", - заметил Барателиа.

Он рассказал, по какой причине нельзя начислить всем пенсионерам денежные средства одновременно.

"Многие говорят, почему вы не закидываете пенсию в один день всем. Но если закинуть всем в один день, если даже половина из них обратится в Сбербанк за получением денег, то наступит коллапс. Нет такой мощной инфраструктуры, чтобы 50 тысяч человек обслужить без очереди. Раньше, когда не было карточек, действовал график, который был выстроен по алфавитному порядку, этот процесс занимал три недели", - отметил он.

Беслан Барателиа заметил, что Сберегательный банк больше чем двух-трех тысяч человек в день обслужить не может, в среднем, на одного операциониста приходится 70 человек в день.

В Сбербанке Абхазии сообщили, что если раньше пенсионер получал выплату по месту прописки, то теперь любой пенсионер может прийти в любой офис Сбербанка и получить выплату.

1 сентября сообщалось, что Сбербанк Абхазии предпримет ряд мер по рекомендации Банка Абхазии для улучшения качества обслуживания пенсионеров и уменьшения очередей у офисов банка в период выдачи пенсий.

Также отмечалось, что до 15 сентября силами действующего кадрового состава Сбербанка будет увеличено вдвое количество операционных работников, задействованных при обслуживании пенсионеров в офисах Сухума. В других городах к обслуживанию пенсионеров в отделениях Сбербанка будет привлечено максимальное количество работников.