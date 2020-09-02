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Абхазский паспорт

Дело о незаконной выдаче абхазского паспорта передано в суд

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Следователи считают, что фигуранты дела продали абхазский паспорт гражданину Украины за 10 тысяч долларов.

СУХУМ, 2 сен – Sputnik. Уголовное дело о незаконной выдаче паспорта гражданина Абхазии гражданину Украины, фигурантом которого является замначальника Паспортного управления МВД Абхазии, направлено в Гудаутский районный суд. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры Абхазии. 

Новый абхазский паспорт
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Ранее сообщалось, что заместителя начальника Паспортного управления МВД Абхазии Вадима Квадзба и старшего инспектора паспортной группы по Новому Афону Паспортного управления МВД Фатиму Джения подозревают в злоупотреблении служебным положением и в незаконной выдаче паспорта гражданина Абхазии, еще один фигурант дела - Гурам Квициния, его подозревают в соучастии в форме подстрекательства и в незаконной выдаче паспорта, Лолита Халваш подозревается в соучастии в форме пособничества и в незаконной выдаче паспорта.

Гурам Квициния с мая 2020 года находился в розыске, 14 августа он был задержан, отметили в Генпрокуратуре. 

"Остальные фигуранты уголовного дела находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, в том числе обвиняемый Квадзба, в отношении которого Сухумским городским судом на первоначальном этапе расследования было отказано в продлении срока содержания под стражей", - говорится в сообщении. 

По версии следствия, подозреваемые вступили в сговор между собой и за вознаграждение в 10 тысяч долларов изготовили бланк паспорта гражданина республики, которым 9 декабря 2019 года воспользовался гражданин Украины Олег Мыльцев при незаконном переходе государственной границы Абхазии.

Выдача новых паспортов гражданам Абхазии началась в мае 2016 года. Новые паспорта имеют высокую степень защиты и соответствуют международным стандартам.


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