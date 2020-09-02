Компьютерный томограф доставили в Гудаутскую больницу

СУХУМ, 2 сен – Sputnik. Аппарат компьютерной томографии доставили в Гудаутскую центральную районную больницу в среду 2 сентября, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.
Медицинское оборудование было приобретено движением абхазских бизнесменов "Мы – Вместе".
"В соответствии с существующими стандартами оказания медицинской помощи ковидным больным, компьютерная томография органов грудной клетки, в частности легких, является основным методом инструментального исследования для диагностики ассоциированной пневмонии", - сказал глава Минздрава Тамаз Цахнакия.
Минздрав сообщает, что 5 сентября аппарат установят и запустят в кабинете компьютерной томографии Гудаутской ЦРБ.
"Конечно, это очень серьезное подспорье для этой больницы и для наших пациентов. Гудаутская больница полностью оснащена на сегодняшний день всем необходимым диагностическим и лечебным оборудованием", - отметил министр.
Компьютерный томограф позволит в оперативном порядке диагностировать ковид-ассоциированную пневмонию у пациентов госпиталя с COVID-19, что послужит серьезным подспорьем в работе медиков, отмечает пресс-служба Минздрава.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 359 человек. Из них 125 человек выздоровели.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 29 госпитализированных пациентов с зафиксированной коронавирусной инфекцией. Отмечается, что пять пациентов находятся в тяжелом состоянии, девять - средней степени тяжести.
- Все последние новости о ситуации с коронавирусом в Абхазии и в мире - в спецпроекте Sputnik