Компьютерный томограф доставили в Гудаутскую больницу

Медицинское оборудование было приобретено движением абхазских бизнесменов "Мы – Вместе", созданным для оказания помощи республике в борьбе с коронавирусом.

СУХУМ, 2 сен – Sputnik. Аппарат компьютерной томографии доставили в Гудаутскую центральную районную больницу в среду 2 сентября, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.

Медицинское оборудование было приобретено движением абхазских бизнесменов "Мы – Вместе".

"В соответствии с существующими стандартами оказания медицинской помощи ковидным больным, компьютерная томография органов грудной клетки, в частности легких, является основным методом инструментального исследования для диагностики ассоциированной пневмонии", - сказал глава Минздрава Тамаз Цахнакия.

Минздрав сообщает, что 5 сентября аппарат установят и запустят в кабинете компьютерной томографии Гудаутской ЦРБ.

"Конечно, это очень серьезное подспорье для этой больницы и для наших пациентов. Гудаутская больница полностью оснащена на сегодняшний день всем необходимым диагностическим и лечебным оборудованием", - отметил министр.

Компьютерный томограф позволит в оперативном порядке диагностировать ковид-ассоциированную пневмонию у пациентов госпиталя с COVID-19, что послужит серьезным подспорьем в работе медиков, отмечает пресс-служба Минздрава.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 359 человек. Из них 125 человек выздоровели.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 29 госпитализированных пациентов с зафиксированной коронавирусной инфекцией. Отмечается, что пять пациентов находятся в тяжелом состоянии, девять - средней степени тяжести.