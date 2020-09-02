Директор института сельского хозяйства Абхазии стал членом Академии наук России

Директор НИИ сельского хозяйства Академии наук Абхазии стал единственным представителем из Абхазии в составе Российской академии наук.

СУХУМ, 2 сентября – Sputnik, Асмат Цвижба. Директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства Академии наук Абхазии Лесик Айба стал первым иностранным членом Академии наук России из Абхазии в среду 2 сентября.

"Глубоко символично, что в настоящее время единственным представителем из Абхазии в составе Российской академии наук является аграрник. Все же Абхазия аграрная страна и перспективы развития этого направления весьма плодотворны. Заслуги Лесика Янковича в развитии аграрной науки и субтропических культур весьма большие", - отметил на церемонии вручения награды академик РАН, российский экономист, доктор экономических наук Владимир Баутин, который также является иностранным членом Академии наук Абхазии.

© Sputnik / Марианна Кубрава Награждение в Академии Наук

Айба поблагодарил коллегу за оказанную честь и отметил, что награда – заслуга всего коллектива Научно-исследовательского института сельского хозяйства.

Лесик Айба - академик Академии наук Абхазии, доктор сельскохозяйственных наук, специалист по субтропическому растениеводству, профессор Тимирязевской сельскохозяйственной академии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени.

В 1985 году Айба защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата сельско-хозяйственных наук на тему "Биологическая и хозяйственная характеристика подвойных семенных форм персика в предгорьях Западного Кавказа". В 2005 году он защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора сельско-хозяйственных наук на тему "Научное обоснование технологии производства плодов актинидии китайской (киви) в Абхазии".