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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 4 сентября

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (478)
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В пятницу 4 сентября на Черноморском побережье Абхазии ожидается небольшая облачность, днем температура достигнет +33°С.

СУХУМ, 3 сен - Sputnik. В пятницу 4 сентября на территории Абхазии будет жарко, небольшая облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – 759 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров.

Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +28°С до +33°С.

Температура морской воды +25°С.

Волнение морской воды умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 60-80%.                       

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (478)

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