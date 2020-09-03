Первый случай заболевания COVID-19 выявлен в Ткуарчале

Общее число заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 384 человека. Из них 138 выздоровели, четыре человека скончались.

СУХУМ, 3 сен – Sputnik. Первый случай заболевания COVID-19 диагностирован у жителя Ткуарчала, сказала в интервью радио Sputnik главврач Ткуарчалской больницы Лали Гаргулия.

"С начала пандемии – с марта по 31 августа – эпидемиологическая обстановка была спокойной, у нас не было ни первичной заболеваемости, ни подтвержденных случаев. Первого сентября студент, который выезжал из Ткуарчала, сдал ПЦР-анализ на COVID-19, и он дал положительный результат", - сообщила она.

2 сентября врачи Ткуарчалской больницы определили круг общения заболевшего и взяли у них биоматериал для проведения исследования, после чего направили в СЭС Абхазии. Результаты тестов станут известны 4 сентября.

"Мы обследовали семью, с кем контактировал данный пациент. Если результаты тестирования окажутся положительными, то мы будем обследовать круг общения семьи. Контактов очень много, поэтому охватить полностью, наверно, нам не удастся, но будем стараться", - заметила Гаргулия.

Житель Ткуарчала, у которого диагностировали COVID-19, учится в одном из московских вузов, сообщила она.

"Мы каждый день мониторим состояние больного, состояние удовлетворительное, никакой симптоматики у него нет. Есть карта маршрутизации, которая разработана. Пациенты с легкой степенью тяжести заболевания будут проходить лечение на дому, если средней или высокой степени тяжести, то будем отправлять на лечение в Гудауту", - сказала главврач.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 30 пациентов с подтвержденным COVID-19, в тяжелом состоянии - пять человек, в средней степени тяжести - восемь пациентов.