Дефицит кадров: Читанава рассказал о проблемах Сухумского района

СУХУМ, 3 сент – Sputnik. Администрации Сухумского района не хватает кадров и нормативной документации, рассказал в интервью радио Sputnik исполняющий обязанности главы администрации Сухумского района Алхас Читанава.

"Первое, с чего я начал свою работу – это ознакомление с документами, у нас большой провал в этом направлении. У нас работают комиссии, они учреждены распоряжением администрации, но некоторые комиссии не подкреплены своим положением, то есть нормативная документация отсутствует", - сказал Читанава.

Также он отмечает нехватку квалифицированных кадров в администрации, способных вести нормативную базу.

"Отсутствует также много отделов, которые должны помогать работе администрации, есть определенный кадровый дефицит, именно дефицит образованных людей, имеющих практику в области создания и правильного оформления нормативной базы, чтобы подкрепить свою деятельность. Для того чтобы полнота законности всех принимаемых решений была бы уже с точки зрения права неоспорима", - рассказал Читанава.

Глава района подчеркнул, что момент его назначения совпал с проверкой Контрольной палаты и у него есть руководство к действию, где отображены все проблемы, которые пошагово будут исправляться.

Ранее Алхас Читанава занимал должность заместителя главы администрации Сухумского района.

Бывший глава администрации Сухумского района Валерий Смыр подал в отставку 23 марта, пост он занимал с июля 2017 года.

Полностью интервью с Алхасом Читанава слушайте на радио Sputnik Абхазия.