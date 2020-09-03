Кассация Верховного суда признала законным решение о невиновности Артура Анкваб

СУХУМ, 3 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии признала законным постановление Сухумского городского суда от 23 июня 2020 года о признании невиновным экс-кандидата в президенты страны Артура Анкваб, который ранее обвинялся в похищении человека и вымогательстве.
"Признать законным и обоснованным решение постановление Сухумского городского суда от 23 июня 2020 года о признании невиновным Артура Анкваб по преступлениям, предусмотренным пунктами "а", "б", "ж" части 2 статьи 119 (похищение человека с применением насилия, опасного для жизни или здоровья) и пунктом "б" части 3 статьи 160 (вымогательство под угрозой причинения тяжкого вреда здоровью) УК Республики Абхазия", - постановил суд.
Оправдательный приговор в отношении Артура Анкваб вступил в законную силу.