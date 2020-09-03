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Здание Верховного суда Абхазии, 19 сентября 2019

Кассация Верховного суда признала законным решение о невиновности Артура Анкваб

© Sputnik / Сария Кварацхелия
В Абхазии
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https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200903/1030875048/Kassatsiya-Verkhovnogo-suda-priznala-zakonnym-reshenie-o-nevinovnosti-Artura-Ankvab-.html

Обвиняемый в похищении человека экс-кандидат в президенты Абхазии Артур Анкваб был оправдан Сухумским городским судом и освобожден в зале суда в конце апреля. Генпрокуратура обжаловала это решение в высшей инстанции.

СУХУМ, 3 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии признала законным постановление Сухумского городского суда от 23 июня 2020 года о признании невиновным экс-кандидата в президенты страны Артура Анкваб, который ранее обвинялся в похищении человека и вымогательстве.

"Признать законным и обоснованным решение постановление Сухумского городского суда от 23 июня 2020 года о признании невиновным Артура Анкваб по преступлениям, предусмотренным пунктами "а", "б", "ж" части 2 статьи 119 (похищение человека с применением насилия, опасного для жизни или здоровья) и пунктом "б" части 3 статьи 160 (вымогательство под угрозой причинения тяжкого вреда здоровью) УК Республики Абхазия", - постановил суд.

Оправдательный приговор в отношении Артура Анкваб вступил в законную силу.

 


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