Знать, чтобы помнить: в Абхазии прошел "Диктант Победы"

Международная историческая акция "Диктант Победы" позволяет гражданам России и других стран проверить свои знания о Великой Отечественной войне.

СУХУМ, 3 сент – Sputnik. Всероссийская историческая акция "Диктант Победы" впервые прошла на пяти площадках Республики Абхазия, рассказал информационному агентству Sputnik Евгений Павлов, главный координатор проекта от Россотрудничества в Абхазии.

"У нас в этом году было пять площадок и это первый раз в Абхазии так, до этого была одна площадка, где мы собрали всех желающих. В этом году одна площадка была в Очамчыре, одна в Дранде, две в Сухуме и одна в Гагре", - отметил Павлов.

На всех площадках соблюдались меры предосторожности в связи с пандемией COVID-19: у детей на входе измеряли температуру, предоставлялись септики для рук и маски.

"Ориентировочно на каждой площадке было около 20 человек, мы не гнались за количеством людей, потому что нам необходимо соблюдать меры безопасности в условиях пандемии коронавируса", - сказал он.

Задания были не только на знание истории, но и на знание литературы и кинематографа.

"Например, один из вопросов оказался достаточно сложным для детей — это "какому историческому событию был посвящен фильм "Семнадцать мгновений весны". Если вы не смотрели этот фильм и плохо знаете историю, то слишком мала вероятность того, что вы ответите", - рассказал он.

Результат тестирования, каждый участник сможет узнать на сайте диктантпобеды.рф введя свой индивидуальный номер.

Также на сайте любой желающий до конца года сможет пройти тестирование онлайн, единственное отличие от оффлайн – это то, что человек не участвует в конкурсе, а просто проверяет свои знания.

В этому году около 80 стран приняли участие в акции "Диктант Победы", в Абхазии она проводится в третий раз.

© Foto / Пресс-служба Южного военного округа В диктанте приняли участие около 50 тысяч юнармейцев

В пресс-службе Южного военного округа, в свою очередь, сообщили, что в диктанте на тему событий Великой Отечественной войны приняли участие около 150 тысяч военнослужащих ЮВО и более 50 тысяч членов юнармейского движения.

"Всего было развернуто более 50 интерактивных площадок на территории 15 субъектов Российской Федерации в соединениях и воинских частях ЮВО, в Домах офицеров, а также в военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии", - сообщили в пресс-службе.

Исторический диктант включал в себя 25 тестовых заданий, которые касались памятных этапов событий Великой Отечественной войны.