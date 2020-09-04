17:51 04 Сентября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD75.18
  • EUR89.04
Поиск

Финалист конкурса "Гордость Абхазии" стал помощником Алхаса Квициниа

© Foto / Facebook/Послы доброй воли Абхазии
В Абхазии
Получить короткую ссылку
26622
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/09/04/1030878533.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200904/1030878689/Finalist-konkursa-Gordost-Abkhazii-stal-pomoschnikom-Alkhasa-Kvitsinia.html

Назначенный на должность помощника главы Администрации президента Александр Ачба занял на конкурсе "Гордость Абхазии" третье место.

СУХУМ, 4 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Глава Администрации президента Абхазии Алхас Квициниа назначил финалиста конкурса "Гордость Абхазии" Александра Ачба своим помощником по антикоррупционной политике.

"Для меня не столь важно, какую работу я буду выполнять, важно попытаться сделать что-то полезное для страны, других планов у меня не было, когда решил принять участие в конкурсе "Гордость Абхазии", - сказал в интервью Sputnik Александр Ачба.

Александр Ачба займется созданием единой информационной системы "Закупки", где будут отражаться все расходы государственных учреждений, а также публиковаться информация о проведении тендеров.

© Foto / Министерство культуры РА
Финалист проекта "Гордость Абхазии" назначен советником министра культуры

"Я считаю, что это направление очень важное, потому что большие средства во многих странах СНГ растрачиваются впустую, неэффективно, у нас эти средства и так ограничены. Любой механизм, который поможет следить за эффективностью трат государственных средств, всегда полезен", - отметил Ачба.

"Гордость Абхазии" - конкурс молодых управленцев, нацеленный на выявление и поддержку талантливой молодежи Республики Абхазия. По задумке организаторов, конкурс должен стать социальным лифтом для управленцев и послужить импульсом для обновления государственного аппарата за счет компетентных представителей молодого поколения.

Проект "Гордость Абхазии" завершился 25 августа. Победители определились по результатам финального рейтинга, который на 70% состоял из оценки конкурсной комиссии за прошедшие три этапа и на 30% - из итогов онлайн-голосования.

По итогам зрительского голосования и оценки конкурсной комиссии первое место занял Саид Бейя, второе – Астамур Кутарба, на третьем – Александр Ачба, четвертую строчку занял Алмахсит Осия и пятую – Абзагу Цвижба.

 

 


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Антивирусная мода: самые креативные защитные маски
С улыбкой: Сергей Шойгу тестирует на себе вакцину "Спутник V"
Как добраться до Абхазии
На отдых в Абхазию: как доехать до республики и пересечь границу
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться