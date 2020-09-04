Финалист "Гордости Абхазии" назначен советником Александра Анкваб

На конкурсе "Гордость Абхазии" Астамур Кутарба представил проект по электронному учету и контролю за деятельностью внутри крупных организаций.

СУХУМ, 4 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. Финалист проекта "Гордость Абхазии" Астамур Кутарба назначен внештатным советником премьер-министра республики Александра Анкваб, об этом корреспонденту Sputnik рассказал сам Кутарба.

"По результатам конкурса "Гордость Абхазии" организаторы обратились к президенту и премьер-министру рассмотреть возможность назначения меня на работу советником премьер-министра. Я очень рад, что Александр Золотинскович Анкваб доверил мне такую должность. Что касается проектов, пока сложно об этом говорить, потому что назначение только произошло. Но во многих вопросах, которые беспокоят наше население, мы будем естественно разбираться и вносить свои предложения в Аппарат Кабинета министров", – отметил Астамур Кутарба.

Все решения советника премьер-министра регулируются постановлением Кабинета министров. Как отметил Кутарба, все проекты, которые он будет подготавливать, ему необходимо согласовывать с руководителем Аппарата Кабинета министров.

"В положении также говорится, что в мои обязанности входит выполнять отдельные поручения премьер-министра, участвовать в заседаниях Кабинета министров, есть возможность подготавливать определенные проекты к изменению в законодательстве. О проектах сложно сейчас говорить, работа только начинается. Я думаю об этом можно будет сказать уже через некоторое время", – добавил Кутарба.

Проект "Гордость Абхазии" завершился 25 августа. Победители определились по результатам финального рейтинга, который на 70% состоял из оценки конкурсной комиссии за прошедшие три этапа и на 30% - из итогов онлайн голосования.

По итогам зрительского голосования и оценки конкурсной комиссии первое место занял Саид Бейя, второе – Астамур Кутарба, на третьем – Александр Ачба, четвертую строчку занял Алмахсит Осия и пятую – Абзагу Цвижба.