В Абхазии за сутки зафиксировано 40 случаев коронавируса

СУХУМ, 4 сен - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у 40 человек из 182 протестированных за последние сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 40 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Отмечается, что шесть человек находятся в тяжелом состоянии, десять - средней степени тяжести.
За сутки из Гудаутской больницы после прохождения лечения выписан один человек.
- Динамика заболеваемости COVID-19 В Абхазии© Sputnik
- Динамика заболеваемости COVID-19 В Абхазии© Sputnik
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
- Все последние новости о ситуации с коронавирусом в Абхазии и в мире - в спецпроекте Sputnik