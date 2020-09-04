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В Абхазии за сутки зафиксировано 40 случаев коронавируса

© Sputnik / Денис Абрамов
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (758)
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Sputnik Абхазия
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии за все время пандемии составляет 466 человек. Из них 154 пациента выздоровели, четверо умерли.

СУХУМ, 4 сен - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у 40 человек из 182 протестированных за последние сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 40 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Отмечается, что шесть человек находятся в тяжелом состоянии, десять - средней степени тяжести.

За сутки из Гудаутской больницы после прохождения лечения выписан один человек.

  • Динамика заболеваемости COVID-19 В Абхазии
    © Sputnik
  • Динамика заболеваемости COVID-19 В Абхазии
    © Sputnik
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© Sputnik
Динамика заболеваемости COVID-19 В Абхазии

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (758)

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