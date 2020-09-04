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Пожар разгорелся на одной из вершин Бзыбского ущелья

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200904/1030880410/Pozhar-razgorelsya-na-odnoy-iz-vershin-Bzybskogo-uschelya.html

По примерным оценкам Министерства по чрезвычайным ситуациям республики, площадь возгорания около десяти гектаров.

СУХУМ, 4 сен – Sputnik. Сухостой и подлесок горят на одной из вершин Бзыбского ущелья в Гагрском районе. Об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии на своей странице в Facebook.

"Примерная площадь возгорания около десяти гектаров. Из-за труднодоступности очагов возгорания невозможно подойти ни спецтехнике, ни пожарным", - говорится в сообщении.

Как уточнил Sputnik руководитель Рицинского нацпарка Адамур Багателия, горит лес в районе Бзыбского ущелья, на территории от 12 до 15 километра трассы Бзыбь-Рица.

"Участок не доступен для подхода специальной техники или людей, справиться с пожаром может лишь авиатехника. Сейчас никакая работа не ведется, вся надежда на дождь, который, по прогнозу, ожидается завтра", - заметил он.

Багателия также подчеркнул, что опасности для людей нет, так как пожар низовой, горит в основном листва, вдалеке от населенных пунктов. По его мнению, причиной пожара не может быть человеческий фактор, он возник 2 сентября после молнии.

Глава МЧС Абхазии Лев Квициния подчеркнул, что ситуация постоянно мониторится. Угрозы для жителей близлежащих населенных пунктов нет.

 


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