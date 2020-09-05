С видом на море: история единственной русской школы в Гудауте

Средняя общеобразовательная школа №4 в Гудауте находится недалеко от морского побережья, в учебном заведении обучается около трехсот детей.

Школа была построена во второй половине ХХ века, с тех пор в учебном заведении лишь раз проводили капитальный ремонт. О том, в каких условиях школьники получают новые знания и как трудятся преподаватели в единственной русской школе в Гудауте, читайте в материале Sputnik.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Как и в большинстве школ Абхазии, в средней школе №4 Гудауты 1 сентября начался учебный год.

Перед началом уроков детям обязательно обрабатывают руки антисептиком, школьники не должны покидать территорию до конца занятий. Неудобства, связанные с соблюдением мер безопасности, появились на фоне угрозы распространения коронавируса, но проблем в учебном заведении хватало всегда.

© Sputnik / Бадрак Авидзба Обработка рук антисептиком, обязательная процедура перед началом уроков

Чтобы понять о каких проблемах речь, необязательно заходить в классы: обшарпанный фасад, старые деревянные окна говорят сами за себя. Как говорят учителя, во время дождей через прогнившие рамы вода попадает в классы. От этого набухают полы и начинают гнить, приходится латать такие места металлическими листами.

"Наша школа была построена в 1964 году, здесь была восьмилетняя школа, когда ее достроили, - уже 11 классов. Капитальный ремонт в здании в последний раз был сделан в 1986 году", - рассказывает директор школы Манана Ардзинба.

В том же 1964 году рядом с основным корпусом школы построили здание, в котором обучались младшие классы, однако уже 12 лет в нем не проходят занятия, помещение нуждается в ремонте.

© Sputnik / Бадрак Авидзба В школе давно не делался ремонт

"У нас был домик, мы размещали там четыре класса, после того как он развалился, все ученики перешли в основной корпус, поэтому классов не хватает. Сегодня у нас 15 классов и 284 учащихся, но их могло бы быть больше. В этом году мы набрали 25 учеников в первый класс, есть еще желающие, но мы не можем их принять, так как нам негде их сажать", - подчеркнула руководитель школы.

Среди проблем в четвертой школе – отсутствие пожарных выходов, двери забили гвоздями из-за того, что рамы, на которых они держались, сгнили.

© Sputnik / Бадрак Авидзба Одна из проблем, это отсутствие пожарных выходов

"Это случилось не сейчас, пожарные выходы не работают лет 20. Косметический ремонт в классах мы проводим сами, родители собирают деньги, чтобы содержать школу. Два года назад мы сделали косметический ремонт, потом начали менять старые деревянные окна на новые, пластиковые", - говорит директор.

Однако процесс замены окон все еще не закончен, во многих классах до сих пор стоят старые. Заведующая учебной частью школы Кристина Трапш рассказала, что два года назад администрация Гудауты заменила крышу здания.

"Но здание ветшает, штукатурка пришла в негодность и осыпается, полы в некоторых классах и холле прогнили, окна и двери пришли в негодность", - заметила она.

© Sputnik / Бадрак Авидзба Прогнивший пол в одном из классов

Кроме того, завуч сообщила, что несмотря на то, что дети учатся в непростых условиях, они показывают хорошие результаты в различных конкурсах. Школьники, по словам Трапш, становятся призерами и победителями районных и республиканских олимпиад, выпускники обучаются в лучших вузах России.

Она отмечает, что помимо того, что школа требует капитального ремонта, необходимо восстановить ветхое здание, где раньше обучались дети начальной школы.

В школе есть небольшой буфет, его создали в полуподвальном помещении, на его расчистку понадобилось немало труда, рассказывает директор Манана Ардзинба.

© Sputnik / Бадрак Авидзба Буфет разместившийся в полуподвальном помещении

В советское время в школе работала большая столовая, пообедать туда приходили не только ученики или учителя, но и многие жители города, рассказывает она. Столовая славилась тем, что там очень вкусно готовили, сегодня здание столовой находится в таком же ветхом состоянии, как и бывшая начальная школа.

Учителя и школьники надеются, что на их проблему обратят внимание и в недалеком будущем у них появится возможность учиться в восстановленной современной школе.

© Sputnik / Бадрак Авидзба Несмотря на то, что дети учатся в непростых условиях, они показывают хорошие результаты

В администрации Гудаутского района сообщили, что на данный момент вопрос восстановления школы не рассматривается, однако в дальнейшем есть планы ходатайствовать о ее включении в Инвестиционную программу социально-экономического развития Абхазии. Бюджет района не позволяет самостоятельно произвести ремонт здания, отметили в администрации.