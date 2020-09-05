Виновата засуха: жителей Пицунды призвали ограничить потребление воды

Уровень воды в реке Бзыбь, из которой наполняется водохранилище в Пицунде, достиг критической отметки.

СУХУМ, 5 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. Жителей Пицунды призвали ограничить употребление воды из-за критического уровня реки Бзыбь, сообщил и.о. главы Пицунды Алхас Шамба.

По его словам, уровень воды в реке Бзыбь достиг критической отметки из-за продолжительной засухи в Абхазии. Водохранилище, снабжающее Пицунду, наполняется именно из реки.

"Такое не часто бывает. Это связано именно с засухой этого года. Поэтому мы попросили людей ограничить потребление воды", – пояснил Шамба.

По словам Шамба, городские власти не прибегли к крайним мерам и не оставили горожан без воды. Подача воды в Пицунде будет, как и раньше, в круглосуточном режиме.

"Это не свет – выключил и включил. Пока она наберет напор и дойдет до 16 этажа многоквартирных зданий – уйдет несколько часов. В такую жару оставлять людей без воды нельзя. Мы просто попросили немного экономить воду", – отметил Алхас Шамба.

Исполняющий обязанности главы Пицунды добавил, что, по прогнозам, 6 сентября в горах Абхазии ожидаются дожди. Городские власти рассчитывают на то, что уровень воды в реке Бзыбь восполнится.