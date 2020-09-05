Дефицит садов и перегруженность школ: как работают учебные заведения Сухума

СУХУМ, 5 сен – Sputnik. Порядка 1700 заявок на поступление в детские сады Сухума было подано в новом учебном году, однако дошкольные учебные заведения смогли принять всего 600 детей, об этом на заседании в Сухумском горсобрании рассказала начальник Управления образования по городу Астанда Таркил.

По ее словам, в Сухуме всего 13 детских садов, в каждом в общей сложности по 71 группе, которые посещают 2200 детей. Хотя должно быть не более полутора тысяч человек.

Начальник Управления образования по Сухуму отметила перегруженность дошкольных учреждений.

"В новом учебном году из 1700 детей лишь 600 были приняты в детские сады столицы. В первую очередь – это дети работающих родителей, из многодетных, малоимущих семей", – сказала Таркил и добавила, что в столице нужно построить до десяти новых детсадов.

Астанда Таркил подчеркнула, что на сегодняшний день это не реально сделать, но "надо искать пути решения проблемы"

"Я понимаю, что это сегодня не реально, но надо об этом думать, искать пути решения проблемы. На улице академика Марра в 2014 году был начат ремонт детского сада, но этот объект превратился в долгострой, а его могли бы посещать до ста детей", - подчеркнула Астанда Таркил.

Начальник Управления образования Сухума выразила надежду на то, что депутаты горсобрания будут способствовать решению проблем в городской системе образования в целом.

Астанда Таркил рассказала и о проблемах в школах столицы. Она отметила, что к новому учебному году школы практически не подготовились, отсутствует материально-техническое обеспечение.

"В 15 школах обучаются 8556 учащихся. 1 сентября в первые классы пришло 850 детей. Мы практически никак не подготовились. Впереди осень и зима, а материально-техническое обеспечение в школах - это самое слабое звено, – заявила Таркил. - Многие школы перегружены и занимаются в три смены. К примеру, в школе №2 вместо положенных 640 детей 1297 учащихся. То же самое происходит в школах № 3, 4, 10".

Астанда Таркил отметила, что, возможно, депутаты смогли бы помочь разгрузить школы, если будет принято решение принимать в сухумские школы только городских детей.

"Пока же в школах Сухума учится большое количество детей из соседних районов", - пояснила Таркил.

Начальник Управления образования сообщила депутатам, что недовольна качеством ремонта в школах №2 и 3. Она предложила депутатам изучить ситуацию, проинспектировав учебные заведения, а также попросила депутатов при принятии бюджета столицы на 2021 год учесть проблемы школ и детских дошкольных учреждений.