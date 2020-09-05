Подаренную грузинскими политиками икону вывезли из Илорского храма в Гал

Грузинские политики 18 августа привезли в подарок Илорскому храму икону. Абхазская православная церковь отказалась ее принимать.

СУХУМ, 5 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. Икону, подаренную грузинскими политиками Илорскому храму, вывезли в Гал для последующей ее передачи грузинской стороне, об этом корреспонденту Sputnik рассказал настоятель храма Сергий Джапуа.

"Сегодня икону вывезли в Гал (КПП "Ингур" - прим.). Представители грузинской стороны на границе должны встретить и забрать икону обратно, думаю, сегодня уже заберут икону", – добавил Сергий Джапуа.

Икону Илорскому храму передали лидер партии Грузии "Альянс патриотов" Давид Тархан-Моурави и вице-спикер парламента Ирма Инашвили, которые находились в Абхазии 18 августа.

20 августа общественная организация ветеранов Отечественной войны "Аруаа" обратилась в Парламент страны с требованием провести слушания в парламентском комитете в связи с тем, что советник президента Абхазии Лаша Сакания встречался с грузинскими политиками во время их визита.

Сам Сакания заявил, что встреча носила исключительно гуманитарный характер, и он лишь помог осуществить передачу в дар Илорскому храму иконы.

В понедельник 24 августа 12 депутатов Парламента встретились с организацией "Аруаа". По итогам парламентарии заявили, что напишут письмо на имя спикера, чтобы провести внеочередную сессию по возникшей ситуации.

Во вторник 25 августа президент Абхазии Аслан Бжания встретился с представителями организации "Аруаа". Секретарь Совета безопасности Сергей Шамба подтвердил в комментарии "Нужной газете" факт встречи, он также заявил, что представителями "Аруаа" был поставлен вопрос об освобождении от должности помощника президента Лаши Сакания.

Уже 26 августа Сакания объявил о своем решении добровольно покинуть свой пост.

Абхазская православная церковь же заявила, что не принимает икону, привезенную грузинскими депутатами при участии помощника президента Абхазии в дар Илорскому храму.