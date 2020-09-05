МЧС Абхазии не смогло приступить к тушению пожара в Бзыбском ущелье

Возгорание в Бзыбском ущелье не представляет угрозы для близлежащих населенных пунктов, сообщают в МЧС республики.

СУХУМ, 5 сен – Sputnik. Подлесок и сухостой продолжают гореть в Бзыбском ущелье уже четвертый день, об этом на радио Sputnik рассказал начальник пожарно-спасательного отдела по охране Гагрского района МЧС Абхазии Амеран Пачулия.

По его словам, МЧС Абхазии не могут приступить к тушению пожара из-за того, что местность труднодоступная, скалистая.

"МЧС пока не проводило никаких работ по тушению пожара. 2 сентября вечером 17:30 в МЧС поступил звонок о пожаре. Горят сухостой и подлесок на одной из вершин Бзыбского ущелья. Местность труднодоступная, скалистая. Примерная площадь возгорания около десяти гектаров", – отметил Пачулия.

Пожар не представляет угрозы для жителей близлежащих населенных пунктов. А также для деревьев ценных пород.

Амеран Пачулия подчеркнул, что сотрудники МЧС "держат руку на пульсе".

"Если площадь пожара расширится и огонь приблизится к домам на низменности, то наших сил хватит. Мы готовы локализовать очаги. Держим ситуацию под контролем. Но пока подступить к пожару не можем", – сказал Пачулия.

Начальник пожарно-спасательного отдела по охране Гагрского района МЧС Абхазии добавил, если в ближайшие дни в горах Абхазии будут дожди, то пожар будет потушен.

Пожар в Бзыбском ущелье начался 2 сентября. Примерная площадь возгорания около десяти гектаров. Причины пожара пока неизвестны. Из-за труднодоступности очагов возгорания невозможно подойти ни спецтехнике, ни пожарным.