Музыкальные принципы: ко дню рождения Аиды Ашхаруа

Аида Ашхаруа родилась 6 сентября 1940 года в городе Тбилиси в семье довольно известного в Абхазии человека Григория Ашхаруа и его жены Елены Гицба.

О семье

Эта абхазская семья оказалась в Тбилиси в те годы неспроста. Об этом в очерке об отце пишет сама Аида Григорьевна. Дело в том, что Григорий Чагович, происходивший из семьи крестьянина из села Бзыбь, трудился с самых юных лет. Он начинал как водитель в Гагре, позже стал личным шофером Михаила Лакоба, обзавелся многими известными друзьями, одним из которых стал старший его товарищ Николай Батович Ачба. И именно он, по словам Аиды Григорьевны, посоветовал ее отцу, чувствуя приближение репрессий 1937 года, уехать из Абхазии и попытаться обосноваться где-то подальше. Так в двадцать пять лет Григорий оказался в Тбилиси, где жить абхазцу было совсем не просто, стал работать водителем на дальних рейсах. Позже он, находясь там, помогал многим абхазским студентам, жившим в общежитии в Вакэ.

В пятидесятых годах Григорий Ашхаруа сумел вернуться в родной край и стал директором сухумского таксопарка. Он был настоящим патриотом Абхазии и всегда отстаивал свою точку зрения, не предавал свои собственные убеждения. Достаточно привести лишь два факта: когда на большом открытом судебном процессе над бериевскими палачами он не увидел на скамье подсудимых "главного палача абхазов" Григория Пачулия (нарком внутренних дел АССР в годы большого террора), он потребовал прямо с места от главного обвинителя Руденко привести его на эту скамью, и того привели – осудили. А позже, уже живя в Абхазии, Ашхаруа наотрез отказался под нажимом ставленников Шеварднадзе обвинить руководителя Абхазии Валериана Кобахия в том, что он якобы брал взятки, хорошо понимая, что в Тбилиси просто хотят сместить Кобахия и привести на его месте человека Шеварднадзе.

© Foto / Сухумское государственное музучилище Аида Ашхаруа со студентками

Мать Аиды Григорьевны Елена Гицба происходила из села Лыхны, с детства отличалась хорошими музыкальными способностями и даже вместе с другой девочкой Марицей Кварчия в 1930 году была послана Константином Ковачем в ленинградское музучилище, позже она участвовала в хоре Платона Панцулая.

От фортепиано к истории

В Аиде Григорьевне гармонично соединились отцовский патриотизм, стремление служить родине и всему абхазскому и материнское музыкальное начало. В юности она стала студенткой сухумского музучилища по классу фортепиано и попала в класс к известному педагогу Гировскому, представителю петербургской школы Ференца Листа.

В 1966 году Ашхаруа окончила фортепианный факультет Московского государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных по классу фортепиано и защитила кандидатскую диссертацию.

Вернувшись в родную Абхазию, Аида Григорьевна, уже увлеченная в студенческие годы исследовательской работы, стала изучать историю музыки в Абхазии.

По словам музыковеда Асиды Царгуш, Аида Григорьевна Ашхаруа внесла неоценимый вклад в исследование истории абхазской музыкальной культуры – от народной музыки и музыкального фольклора до абхазской профессиональной музыки. Ее неутомимое трудолюбие и страстная исследовательская натура привели к тому, что она оставила потомкам ценнейшие труды об истории абхазской музыки, при чем уникальность ее работы заключается в том, что она не была узкой специфики, а охватывала огромный временной и жанровый пласт.

Два фундаментальных труда и одна рукопись

"Аида Григорьевна оставила нам два больших фундаментальных труда, первый из которых она успела издать сама, называется "История и музыка абхазского народа", - отмечает Асида Царгуш, - В нем она изучила все жанры абхазской народной музыки, о каждом рассказала в отдельности, приложила к этому нотный материал, сохранившиеся аудиозаписи, то есть по сути создала готовое учебное пособие для всех, кто изучает абхазскую народную музыку. Для нас этот фундаментальный труд очень большая помощь в преподавании – на сегодняшний день нет более удобного материала, чтобы донести до наших детей, какую духовную культуру нам оставили наши предки. Я использую эту работу уже несколько лет в педагогической работе и вижу отличные результаты. То есть дети, которые абсолютно не принимали эту музыку, очень проникаются этим материалом, начинают его понимать. А второй фундаментальный труд Аиды Григорьевны связан с профессиональной музыкой".

Второй труд представляет собой сборник очерков "Музыка и жизнь". Стоит отметить, что продолжение этой второй книги Аиды Ашхаруа о профессиональной музыке находится в рукописях, не издана, она дописывала его последние годы жизни, а позже лично попросила Асиду Царгуш взять рукопись к себе до появления возможности ее издания.

Для составления этой книги Аида Ашхаруа проделала огромный пласт работы, изучив становление профессиональной музыки в Абхазии – от домашних, салонных любительских концертов до появления профессиональных музыкантов и коллективов.

© Foto / предоставлено Асидой Царгуш Аида Ашхаруа на презентации своей книги в Гульрипшском районе

"Это ведь кропотливая исследовательская работа, основанная на документах и изысканиях, она находила нужный материал в каких-то периодических изданиях, газетах, журналах, частных письмах, сидела в архивах. Представьте, ведь они там не лежат по полкам, вот это о музыке, а это о живописи, нет…Она должна была «перелопатить» огромный материал, чтобы найти там три строки, подтверждающие, что, например, европейские формы музицирования уже были в Абхазии конца девятнадцатого века в частных домах", - отмечает Царгуш.

Штатный лектор филармонии

Исследование абхазской народной и профессиональной музыки было, безусловно, главным делом жизни Аиды Ашхаруа, но далеко не единственной деятельностью, в которую она всецело вкладывала свою энергию и профессионализм.

Так, многие годы Аида Григорьевна была штатным лектором Абхазской государственной филармонии, то есть тем, кого сегодня мы привыкли называть ведущим концертов. Она вела концерты классической музыки и предвосхищала каждый музыкальный номер лекцией, которая объяснила бы зрителям, что именно им предстоит услышать, какова история создания произведения и в чем его основной смысл. Асида Царгуш вспоминает, что сама однажды, уже будучи выпускницей консерватории, смогла попасть на подобный концерт, где Аида Григорьевна была лектором, а на сцене филармонии "Реквием" Верди исполнял знаменитый Ереванский хор. Получилось, что позже Аида Григорьевна посещала и те концерты, которые вели уже Эсма Джения и Асида Царгуш. После завершения концерта она не упускала случая подойти к младшим коллегам выразить восхищение или дать совет.

Во главе музыкальные школы и в студии Абхазского радио

Проявила Аида Ашхаруа себя и как яркий организатор педагогической деятельности. В 60-70 годах она работала педагогом, заведующей учебной частью и директором Сухумского музучилища, проявив себя как очень дисциплинированный и ответственный руководитель, который был прежде всего строг к себе, а значит требовал многое и от других. С 1974-1992 год Аида Ашхаруа была директором Сухумской музыкальной школы номер 3, в 2003 году возглавила Детскую школу искусств имени Ковача.

Там же вместе с музыкантом Иваном Шамба они создали замечательный детский этнографический хор, который по словам Асиды Царгуш так хорошо "спелся" именно потому, что этот проект делали талантливый от природы этнограф и музыкант Иван Шамба и Аида Ашхаруа, которая этот талант в нем видела и поддерживала.

Другим направлением деятельности Аиды Ашхаруа стал большой цикл музыкальных эфиров для Абхазского радио. В подготовке этих музыкальных радиопередач Аида Григорьевна даже сумела преодолеть некий языковой барьер – все передачи она готовила на абхазском языке, который хоть и был для нее родным, но в силу места рождения и детства владела им не так хорошо, как хотелось бы. А потому каждая отдельная передача это помимо сбора информации и содержания передачи, был еще и отдельный пласт работы по языковой подготовке к эфиру.

Высокая, красивая, подтянутая, Аида Григорьевна до последних дней своей жизни, до того, как ее сразила болезнь, была в труде и полна энергии. Конечно, характер у нее был , что называется, непростой.

"Она сама была перфекционист, не любила делать плохо, не доделать, во всем должна была дойти до сути, докопаться до основ, и она такого же требовала от всех, и если она где-то видела халтуру, она очень резко реагировала. Потом есть люди, которые не все могут сказать в лицо, может им что-то не нравится, но они промолчат, будут деликатничать, пожалеют, но вот она не пожалела бы. Она говорила, как думала, была резкой, с характером, поэтому она была не очень любима в своих профессиональных кругах, но при этом все, с кем она когда-либо работала, различные коллективы говорили, что она лучший директор из всех, с кем им приходилось работать. У нее были сложные отношения с нашими композиторами – она кого-то любила, а кого-то нет, про кого-то писала, а про кого-то нет, и это вызывало обиды и недовольство, но все равно она придерживалась своих принципов".

Аида Григорьевна ушла из жизни 20 сентября 2016 года в возрасте 76 лет. Она оставила после себя значительные, фундаментальные труды об абхазской музыке, которыми наверняка будет пользоваться вся профессиональная среда и даже тем, кому просто интересно больше знать о музыкальной культуре абхазов, ведь все ее книги, статьи и очерки написаны простым, понятным и очень увлекательным языком.