Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 7 сентября

В понедельник 7 сентября на Черноморском побережье Абхазии ожидается переменная облачность, возможен дождь.

СУХУМ, 6 сен - Sputnik. В понедельник 7 сентября на территории Абхазии будет переменная облачность, ночью и утром возможен кратковременный дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – 761 миллиметр ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +21°С до +26°С.

Температура морской воды +25°С.

Волнение морской воды умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 60-90%.