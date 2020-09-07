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Остановили "врага" с моря и с гор: инженеры армии Абхазии и ЮВО провели учения

© Sputnik / Виталий Тимкив
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200907/1030891921/Ostanovili-vraga-s-morya-i-s-gor-inzhenery-armii-Abkhazii-i-YuVO-proveli-ucheniya.html

В мероприятиях было задействовано более 500 военнослужащих и до 100 единиц специальной военной техники.

СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Военные инженеры Южного военного округа и Министерства обороны Абхазии остановили наступление войск условного противника в ходе тактического учения, об этом сообщила пресс-служба ЮВО.

Военнослужащие на БТР 82А на двусторонних ротных тактических учениях с боевыми стрельбами совместно с военнослужащими мотострелковых подразделений 7-й российской военной базы ЮВО в Абхазии.
© Sputnik Томас Тхайцук
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Во время учений военные совершенствовали навыки минно-подрывного дела и фортификации на полигоне Нагвалоу.

По замыслу учения саперы отработали задачи по подрыву береговой линии фронта во время наступления условного противника с Черного моря.

"Грамотные действия военнослужащих позволили остановить наступление войск "противника" одновременно на двух направлениях – с моря и горной местности. В ходе подрывных работ было израсходовано более 100 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте", - отметили в пресс-службе ЮВО. 

Также военнослужащие совершенствовали навыки по разминированию и установке минных полей, возведению фортификационных и мостовых сооружений. Выполнили нормативы по оборудованию окопов для пехоты и позиций для танков и артиллерийских орудий с использованием быстроходных траншейных машин БТМ-3 и котлованных машин МДК.

Отработали задачи по разведке источников воды, оборудованию пунктов ее добычи и очистки с использованием современной войсковой станции комплексной очистки воды СКО "Гигиена".

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