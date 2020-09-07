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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 8 сентября

© Sputnik / Леон Адлейба
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (482)
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Sputnik Абхазия
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Во вторник 8 сентября на Черноморском побережье Абхазии ожидается переменная облачность, днем до +28°С.

СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Во вторник 8 сентября на территории Абхазии будет переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – 763 миллиметра ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +23°С до +28°С.

Температура морской воды +25°С.

Волнение морской воды умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 60-90%.

                           

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (482)

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