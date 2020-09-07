Прогноз погоды в Абхазии на неделю

В течение недели, с 7 по 13 сентября, погода на Черноморском побережье Абхазии будет относительно устойчива, температура днем будет подниматься до +31 градуса.

СУХУМ, 7 сен - Sputnik. В течение недели в Абхазии будет устойчивая погода. В начале недели территория окажется в зоне влияния повышенного атмосферного давления, во второй ее половине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров.

Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +26°С до +31°С.

Температура морской воды +25°С.

Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха 60-90%.