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В Сухуме продезинфицировали многоквартирный дом, в котором установлен эпидочаг

© Foto / МЧС РА
В Абхазии
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Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям провели дезинфекцию двух подъездов дома №11 по улице Воронова в Сухуме.

СУХУМ, 8 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. Сотрудники МЧС Абхазии провели обработку многоквартирного дома по улице Воронова в Сухуме, об этом корреспонденту Sputnik рассказал начальник пожарно-спасательного отряда города Сухум Темур Квициния.

"Мы получили письмо из министерства (МЧС – прим.), что должны обработать два подъезда в этом доме. Вчера выполнили задание. Мы обработали два подъезда с первого по девятый этаж, лавочки во дворе и так далее", – отметил Темур Квициния.

Ранее в этом доме был выявлен эпидочаг, по неподтвержденным данным, у четверых жителей был диагностирован COVID-19.

На сайте МЧС Абхазии отмечается, что обеззараживанию подвергнуты все этажи, лестничные пролеты, а также прилегающая к дому территория. В работе было задействовано пять человек личного состава МЧС Абхазии.

  • 7 сентября сотрудники пожарно-спасательного отряда г. Сухум провели дезинфекцию многоквартирного дома № 7 по ул. Воронова // Foto / МЧС РА
    © Foto / МЧС РА
  • 7 сентября сотрудники пожарно-спасательного отряда г. Сухум провели дезинфекцию многоквартирного дома № 7 по ул. Воронова // Foto / МЧС РА
    © Foto / МЧС РА
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© Foto / МЧС РА
7 сентября сотрудники пожарно-спасательного отряда г. Сухум провели дезинфекцию многоквартирного дома № 7 по ул. Воронова // Foto / МЧС РА

На момент публикации материала начальник СЭС по Сухуму Алла Беляева комментировать ситуацию отказалась.

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