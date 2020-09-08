В Сухуме продезинфицировали многоквартирный дом, в котором установлен эпидочаг

СУХУМ, 8 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. Сотрудники МЧС Абхазии провели обработку многоквартирного дома по улице Воронова в Сухуме, об этом корреспонденту Sputnik рассказал начальник пожарно-спасательного отряда города Сухум Темур Квициния.
"Мы получили письмо из министерства (МЧС – прим.), что должны обработать два подъезда в этом доме. Вчера выполнили задание. Мы обработали два подъезда с первого по девятый этаж, лавочки во дворе и так далее", – отметил Темур Квициния.
Ранее в этом доме был выявлен эпидочаг, по неподтвержденным данным, у четверых жителей был диагностирован COVID-19.
На сайте МЧС Абхазии отмечается, что обеззараживанию подвергнуты все этажи, лестничные пролеты, а также прилегающая к дому территория. В работе было задействовано пять человек личного состава МЧС Абхазии.
- 7 сентября сотрудники пожарно-спасательного отряда г. Сухум провели дезинфекцию многоквартирного дома № 7 по ул. Воронова // Foto / МЧС РА
- 7 сентября сотрудники пожарно-спасательного отряда г. Сухум провели дезинфекцию многоквартирного дома № 7 по ул. Воронова // Foto / МЧС РА
На момент публикации материала начальник СЭС по Сухуму Алла Беляева комментировать ситуацию отказалась.
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