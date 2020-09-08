"Тайный" дар: почему Абхазская церковь отказалась от иконы грузинских политиков

О предыстории инцидента, о том, как Абхазская Православная церковь относится к дару, почему икону не приняли, какова ее судьба и какую икону АПЦ готовится передать Илорскому храму, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Духовно не связаны

18 августа лидер партии Грузии "Альянс патриотов" Давид Тархан-Моурави и вице-спикер парламента Ирма Инашвили приехали в Абхазию и подарили Илорскому храму икону Божьей Матери.

Однако дар Абхазская Православная церковь не приняла. По словам священнослужителя отца Игнатия Киут, в АПЦ не были уведомлены о планах грузинских политиков. О том, что икону оставили в Илорском храме, узнали лишь несколько дней спустя.

"Ни отец Виссарион, никто из здесь сидящих не знали об этом. Мы и не ожидали, потому что у нас сложные взаимоотношения с Грузинской церковью, у нас нет никаких отношений. Мы не связаны духовно, мы не посещаем грузинские святыни и здесь не принимаем грузинских священников. Потому что Грузинская церковь, к сожалению, действует сквозь призму политики Грузии. Они упорно говорят о том, что Абхазской церкви не было и нет. Это не соответствует действительности, потому что наша церковь древняя, у нас были взаимоотношения с другими церквями и духовное начало нашей церкви в свое время шло из Византии", – сказал Игнатий Киут и напомнил, что сегодня Абхазская церковь получает "духовную помощь и поддержку" только со стороны России.

© Sputnik / Томас Тхайцук Отец Игнатий Киут на совместной пресс-конференции Абхазской Православной церкви и ветеранской организации "Аруаа".

По его словам, грузинские патриархи утверждают, что Абхазская церковь – каноническая территория Грузии.

"Это тоже не правда. Церковь принадлежит Богу, во главе церкви стоит сам Бог. А мы, люди, обладающие тем или иным саном, помогаем другим людям реализовывать свои религиозные чувства. Мы, конечно, ожидаем, что разум возобладает и истинный церковный, христианский дух возобладает и в грузинской среде. И, конечно, церковь любви, а не политический дух. Мы должны открывать свои сердца для близких людей, но для искренних, у кого чистое сердце", – отметил он.

Священнослужитель подчеркнул, что не считает икону даром, так как "подарки делают по-другому" – открыто, с чистым сердцем, с любовью. Киут отметил, что в случае с привезенной в Илорский храм иконой в АПЦ не увидели искренности – это было сделано тайно, с привлечением политиков, людей, которые "не имеют отношения к Богу и к святой, многострадальной Абхазской церкви, которая возрождается из пепла".

По мнению священнослужителя, акт передачи больше носит политический контекст, чем духовный.

"На мой взгляд, здесь духовного контекста абсолютно нет. Здесь есть политический контекст. К тому же привезли икону политики. Все духовные дары должны быть сделаны искренне. Если вы не признаете, что мы церковь, как вы можете дарить (икону – прим.). Сперва признайте, что мы существуем. Если вы не признаете наше священческое достоинство, то о каких подарках может идти речь? Это показная политическая игра", – подчеркнул Игнатий Киут.

Незаконное пересечение границы

Председатель "Аруаа" Тимур Гулия отметил, что грузинские политики, перевозившие икону, незаконно пересекли государственную границу на реке Ингур. Член ветеранской организации Темур Надарая добавил, что Ирма Инашвили принимала участие в боевых действиях во время Отечественной войны народа Абхазии на стороне Грузии, и она не имела права заезжать на территорию республики.

"По нашим законам, как человек, принимавший участие в Отечественной войне народа Абхазии (на стороне Грузии - прим.), она не имеет права переходить границу. Значит, абхазскому руководству не донесли тот факт, что она ветеран", – отметил Надарая и добавил, что грузинские политики при переходе границы также не поставили визу в паспорте, хотя по закону, постоянно проживающие в Грузии должны это делать.

Он отметил, что если бы грузинские политики, приехав в Абхазию, пригласили Абхазское духовенство и официально передали икону Илорскому храму, то в Грузии их обвинили бы в том, что они косвенно признают Абхазскую церковь.

"Они поступили очень хитро, коварно, цинично. Они никому не сказали, никого не хотели видеть из священнослужителей Абхазии, потому что они считают, что все храмы Абхазии относятся к грузинской патриархии. Для них это был пиар ход. Им нужно было показать, что у них есть какие-то люди в политическом истеблишменте Абхазии, которые их встречают", – сказал Надарая.

Темур Надарая добавил, что икону из Илорского храма вывезли на КПП "Ингур" в субботу 5 сентября. 7 сентября ее перевезли через границу и передали грузинской стороне.

Священнослужитель отец Никита (Адлейба) рассказал о том, что после инцидента с иконой, подаренной грузинскими политиками, в АПЦ решили заказать Пицундскую икону Божьей Матери иконописцу и подарить Илорскому храму.