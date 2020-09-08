Прогноз погоды в Абхазии на среду 9 сентября

СУХУМ, 8 сен - Sputnik. В среду 9 сентября на территории Абхазии будет переменная облачность, до второй половины дня местами возможен кратковременный дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Атмосферное давление – 763 миллиметра ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +22°С до +27°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.