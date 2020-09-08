Прогноз погоды в Абхазии на среду 9 сентября

В среду 9 сентября на Черноморском побережье Абхазии ожидается переменная облачность, днем до +28°С.

СУХУМ, 8 сен - Sputnik. В среду 9 сентября на территории Абхазии будет переменная облачность, до второй половины дня местами возможен кратковременный дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – 763 миллиметра ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +22°С до +27°С.

Температура морской воды +26°С.

Волнение морской воды умеренное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха 60-90%.