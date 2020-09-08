18:14 08 Сентября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD75.96
  • EUR89.74
Поиск

Прогноз погоды в Абхазии на среду 9 сентября

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии-2020 (484)
4510
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/09/04/1030878995.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200908/1030902981/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-sredu-9-sentyabrya.html

В среду 9 сентября на Черноморском побережье Абхазии ожидается переменная облачность, днем до +28°С.

СУХУМ, 8 сен - Sputnik. В среду 9 сентября на территории Абхазии будет переменная облачность, до второй половины дня местами возможен кратковременный дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – 763 миллиметра ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +22°С до +27°С.

Температура морской воды +26°С.

Волнение морской воды умеренное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха 60-90%.

 

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (484)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Выход после пандемии: наряды Венецианского кинофестиваля
Кого привьют первыми: вакцину "Спутник V" выпустили в гражданский оборот
Как добраться до Абхазии
На отдых в Абхазию: как доехать до республики и пересечь границу
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться